Наблюдатели сообщили о нарушениях на участках в Анапе и Геленджике

11 сентября 2022, 11:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На избирательном участке в Анапе члены комиссии не разрешили вести фотосъемку, там же не исключен вброс бюллетеней, сообщили наблюдатели. В Геленджике на одном из участков, по данным наблюдателя, ночью был вскрыт сейф.

Как писал "Кавказский узел", в первый день голосования, 9 сентября, члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений. 10 сентября на выборах в Краснодаре были выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому. Кроме того, члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах. В частности, в Геленджике представитель комиссии прятала уже заполненные бюллетени за "Единую Россию".

С 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходят местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

Наблюдатель на УИК 0277 в Анапе подал жалобу на то, что комиссия ограничивает его в ведении фото- и видеосъемки, следует из информации, опубликованной сегодня на "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

Согласно другому сообщению, там же наблюдатель пожаловался на вброс бюллетеней. "Предполагаю вброс бюллетеней на УИК 0277, подано заявление в полицию", - говорится в публикации.

В Геленджике наблюдатель на УИК № 0921 предположил, что ночью был вскрыт сейф. "Вечером акт с сейф-пакетами опечатан. Утром из него торчит часть сейф-пакета, отрывная лента. То есть сейф вскрывался ночью. Со списком ознакомиться и проверить честность акта не дают. Наблюдение без наблюдения, принцип гласности эта комиссия не знает. Подано, наверное, штук 10 жалоб уже. По сейфу вызываем наряд полиции", - говорится в опубликованном сегодня сообщении.

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* внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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