"Голос"*: Кубань заняла второе место в России по числу жалоб на нарушения на выборах

11 сентября 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Краснодарском крае зафиксировано 185 сообщений о нарушениях на выборах. Больше жалоб поступило только из Москвы. Главными тенденциями нынешних выборов стали ограничение прав граждан на контроль за работой избирательных комиссий, давление на кандидатов и наблюдателей, отметило Движение в защиту прав избирателей «Голос»*.

Напомним, с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

На «Карте нарушений на выборах», созданной Движением в защиту прав избирателей «Голос»*, по данным на 23.30 мск 11 сентября зафиксировано 185 жалоб на возможные нарушения в ходе проходивших выборов

На первом месте с 684 жалобами находится Москва, на третьем - Московская область (92 жалобы). Из регионов Юга России на 29 месте рейтинга находится Ставропольский край (7 жалоб), на 32 - Северная Осетия (6 жалоб), а также получившие по одной жалобе Адыгея, Ростовская и Волгоградская области.

Из общего числа жалоб 8 поступило из-за посягательств на личную безопасность, 7 - на нарушения при подсчете голосов.

В день голосования получены жалобы на 161 нарушение. Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ отмечены 68 раз, иные нарушения в день голосования - 29 случаев.

Поступило 20 жалоб на нарушения при голосовании «на дому», 17 - на нарушения в ведении списка избирателей, отказ в голосовании. Вбросы, «карусели» и т. п. замечены в 15 случаях.

Нарушения в оборудовании участка замечены в 8 случаях, принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования - в 2-х. Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. были зафиксированы два раза.

Главные тенденции дней голосования - ограничение прав граждан на контроль за работой избирательных комиссий, давление на кандидатов и наблюдателей.

В своем экспресс-обзоре, опубликованном на сайте движения 11 сентября, "Голос"* привел ряд примеров нарушений. "Кавказский узел" также сообщал об этих случаях.

Так, на участке в Геленджике заместитель председателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий.

Кроме того, наблюдатель обнаружил следы вскрытия сейф-пакета, которые образовались в ночь с 10 на 11 сентября.

В Сочи член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алексей Бычков обнаружил повторяющиеся имена в списках на разных участках и пожаловался на это. УИК подала иск в суд об отстранении его от работы, а сам Бычков был задержан полицией.

В Белой Глине в УИК № 0501 наблюдатель, зарегистрированный в Краснодаре, был отстранен от своих обязанностей по решению судьи Белоглинского районного суда на том основании, что у него отсутствует активное избирательное право на данном избирательном округе. Хотя в действительности закон предполагает, что наблюдателем может быть любой гражданин, обладающий активным избирательным правом на данных выборах. В Краснодарском крае проходят выборы депутатов Законодательного собрания, а значит наблюдателем может быть любой избиратель, зарегистрированный на территории региона, отмечают авторы обзора.

В Анапе, УИК № 0277, зафиксировано внесение в реестр голосования вне помещения умерших избирателей.

Приходили сообщения от избирателей, которые пришли в воскресенье на участок, но обнаружили, что за них кто-то уже проголосовал, например, УИК № 2057 в Краснодаре.

Незадолго до окончания голосования начали поступать сообщения, что члены комиссий, полицейские и некоторые посторонние лица оказывают психологическое давление на наблюдателей (например, УИК № 0274 Анапы).

"Кавказский узел" писал ранее, что члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах". 10 сентября на выборах в Краснодаре выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому, а также совершено нападение на доверенное лицо кандидата, сообщили представители КПРФ. Вечером члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях, допущенных в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах.

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