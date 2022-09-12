"Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты Северной Осетии и Кубани

12 сентября 2022, 03:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После подсчета более половины протоколов голосования на выборах в региональные парламенты "Единая Россия" набирает 70,62% голосов в Северной Осетии и 72,4% голосов в Краснодарском крае, сообщила ЦИК Российской Федерации.

Напомним, с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов Заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и Гордумы Черкесска. В Краснодарском крае, помимо выборов в Заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, депутатов гордумы Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов, глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

По итогам подсчетов более половины протоколов в Северной Осетии и Краснодарском крае лидирует на выборах региональных парламентов "Единая Россия", следует из данных, опубликованных сегодня, 12 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В Северной Осетии после обработки 70,62% протоколов УИК "Единая Россия" набрала 155 033 голоса или 69,95%. На втором месте - "Справедливая Россия - За правду" (35 015 голосов и 15,8%), на третьем - КПРФ (19 125 голосов или 8,63%).

В Краснодарском крае после обработки 53,44% протоколов УИК "Единая Россия" набрала 886 577 голосов (72,4%). Вторые - КПРФ (122 402 голоса или 9,99%), третьи - ЛДПР (79 990 голосов или 6,53%), следует из данных ЦИК.

Напомним, что на "Карту нарушений на выборах", созданной движением в защиту прав избирателей "Голос"*, поступило 684 жалобы на возможные нарушения в ходе прошедших выборов по данным на 23.30 мск 11 сентября. На втором месте по числу жалоб - Краснодарский край (185 сообщений). Северная Осетия - на 32 месте (шесть жалоб).

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