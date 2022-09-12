Сочинский пенсионер Гудимов оштрафован за дискредитацию армии

12 сентября 2022, 02:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Константин Гудимов оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что совершил пробежку с бело-сине-белым флагом. По мнению силовиков, его действия являются дискредитацией российской армии. Гудимов не согласен со штрафом и намерен обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел",23 августа сочинский пенсионер Константин Гудимов был обвинен в дискредитации российских военных.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Сочинец Константин Гудимов сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 11 сентября, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей. По его словам, суд состоялся без его участия 9 сентября.

Гудимов рассказал, что получил вызов суд, но попросил о переносе заседания. «Я явился в суд в назначенное время, но меня не впустили судебные приставы в здание суда, велели «ждать». Я прождал 40 минут. Меня никто так и не пригласил. Я сказал приставам, чтобы меня вызвали повесткой на новую дату, и ушел», - рассказал Гудимов.

Впрочем, по его словам, суд даже в его отсутствие вынес вердикт, оштрафовав его на 30 тысяч рублей.

Представитель суда Центрального района Сочи сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Гудимова предупреждали о дате суда в sms-сообщении. «Он был извещен должным образом. Решение суда ему отправлено почтой», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Гудимов рассказал, что у него небольшая пенсия, сумма штрафа для него достаточно велика. По его словам, в июне на него был составлен протокол за то, что он совершил пробежку с бело-синим флагом по улицам Сочи. Активист не считает, что таким образом он нарушил какие-то законы.

В протоколе об административном правонарушении, который Гудимов предоставил корреспонденту "Кавказского узла", указано, что он "осуществил активные публичные действия в форме забега? используя в руках флаг, представляющий собой изменённый флаг Российской Федерации с тремя разновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменено заменена белой полосой".

Таким образом, по мнению силовиков, Гудимов "осуществил дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации". В протоколе также отмечается, что Гудимов ранее уже привлекался по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ 6 марта текущего года. Активист подтвердил, что участвовал в пацифистской акции, которая прошла в Москве.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Сергей Костюк отметил, что "на обжалование по административным статьям закон отводит участнику процесса 10 суток с момента получения решения суда".

"При получении решения Константину Гудимову нужно будет расписаться и поставить дату получения», - сообщил Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также отметил, что если участника процесса по какой-то причине не допустили на заседание суда, вины его в том, что он отсутствовал на не нет. Следовательно, суд должен был отложить рассмотрение дела. Он считает, что основания для обжалования решения суда у Гудимова есть, так как суд рассмотрел дело в его отсутствие.

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