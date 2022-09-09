09 сентября 2022, 20:21
Политологи сочли предсказуемыми итоги выборов на Кубани
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Мандаты депутатов Заксобрания Краснодарского края уже распределены между партиями, сюрпризов на выборах ждать не стоит, заявили опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские политологи Андрей Гусий и Виталий Потапов. В крае нет сильной оппозиции, однако давление на КПРФ говорит о конкуренции, отметил координатор "Голоса"* Виталий Аверин..
Как писал "Кавказский узел", более 2,8 тысячи избирательных участков открылись на Кубани для трехдневного голосования на выборах, в том числе депутатов заксобрания, сообщила сегодня администрация края. Нарушения зафиксированы при организации надомного голосования на участках в Краснодаре, заявили сегодня члены избиркомов.
Несколько кандидатов от КПРФ получили отказы в регистрации на выборах в заксобрание Кубани седьмого созыва, но это не повлияло на позиции партии в предвыборной гонке, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Член краевого комитета КПРФ сообщил, что реготделение перед выборами столкнулось с притеснениями, представители других партий назвали предвыборную кампанию спокойной.
Реальной борьбы на выборах в Заксобрание Краснодарского края, которая привела бы к неожиданным результатам, нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" краснодарский политолог Андрей Гусий. "Впрочем, она и не предвиделась ни на каком из этапов подготовки к голосованию. Расклад в Законодательном собрании края уже понятен – КПРФ (два-три мандата), ЛДПР (два мандата) и "Справедливая Россия – За правду" (один-два мандата), "Партия Роста" (один мандат) и "Новые люди" (один мандат). Остальные кресла – "Единая Россия"". - отметил он.
По мнению политолога, каких-либо сюрпризов ожидать не стоит. "Пока все заявления о возможных нарушениях не относятся к категории тех, которые могут повлиять на итог голосования. Надо признать, что это самые спокойные выборы – в нескольких округах избиратели не видели агитаторов или агитации от какой-либо партии – то есть все партии пошли по пути, с одной стороны странному, с другой стороны – предсказуемому в части итогов", - полагает Гусий.
С ним согласен и другой краснодарский политолог Вячеслав Потапов. "Как может быть какая-то интрига или какая-то политическая борьба там, где нет политики как таковой. В последние годы ситуация не позволяет говорить о политической борьбе, разве что о каких-то междусобойчиках. По крайней мере, в Краснодарском крае выборы проводятся с уже заранее известным результатом. И об этом осведомлены и политические партии. Внутренняя политика в крае определяется в руководстве края. В том числе определяется кому и сколько мандатов дать. Поэтому не стоит ожидать "чудес" на этих выборах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Оппозиции в крае нет, даже условной, уверен политолог. "Есть партии и персоны, которые получили разнарядку проявлять какую-то оппозиционность. И эта оппозиционность, как мы видим в свете последних событий, заканчивается в один миг. Решается лишь вопрос какой именно человек будет у кормушки в виде мандата или должности. Борьба идет за влияние на распределение ресурсов. И эти депутаты сегодня могут быть в "Единой России", завтра в КПРФ, а потом в ЛДПР. Но суть не меняется. Выборы в Законодательное собрание или в гордуму Краснодара по сути ничего не меняют для избирателей, хотя и могут изменить что-то для партий. Это такой день сурка", - отметил Потапов.
По его мнению, активность избирателей на выбора будет невысокой. "А те результаты, которые будут, сомнительно, чтобы соответствовали реалиям вообще", - резюмировал Потапов.
Координатор движения "Голос" Виталий Аверин считает Краснодарский край "электоральным султанатом". "В регионе выборный процесс жёстко управляем. В нем высока доля непосредственных фальсификаций. Существует масштабная мобилизация избирателей. Более того, там есть буквально "договорные" кандидаты", - отметил он.
По мнению Аверина, не все кандидаты от оппозиции являются собственно оппозицией, "так как были заключены определенные соглашения с региональной администрацией". "Хотя обобщать не следует. Сам факт давления на КПРФ говорит о том, что существует определенная конкуренция", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, конкурентная борьба может быть как между партией власти и оппозицией, так и между "договорными" кандидатами и оппозиционными кандидатами.
КПРФ в Краснодарском крае - оппозиционная сила, отметил Аверин. "Но сильной оппозиции провластным кандидатам и партиям в крае нет", - подытожил он.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 18 августа 2021 года Минюст России включил "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".
** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Нахим Шеломанов источник: корреспондент "Кавказского узла"