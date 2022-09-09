Политологи сочли предсказуемыми итоги выборов на Кубани

Мандаты депутатов Заксобрания Краснодарского края уже распределены между партиями, сюрпризов на выборах ждать не стоит, заявили опрошенные "Кавказским узлом" краснодарские политологи Андрей Гусий и Виталий Потапов. В крае нет сильной оппозиции, однако давление на КПРФ говорит о конкуренции, отметил координатор "Голоса"* Виталий Аверин..

Как писал "Кавказский узел", более 2,8 тысячи избирательных участков открылись на Кубани для трехдневного голосования на выборах, в том числе депутатов заксобрания, сообщила сегодня администрация края. Нарушения зафиксированы при организации надомного голосования на участках в Краснодаре, заявили сегодня члены избиркомов.

Несколько кандидатов от КПРФ получили отказы в регистрации на выборах в заксобрание Кубани седьмого созыва, но это не повлияло на позиции партии в предвыборной гонке, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Член краевого комитета КПРФ сообщил, что реготделение перед выборами столкнулось с притеснениями, представители других партий назвали предвыборную кампанию спокойной.

Реальной борьбы на выборах в Заксобрание Краснодарского края, которая привела бы к неожиданным результатам, нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" краснодарский политолог Андрей Гусий. "Впрочем, она и не предвиделась ни на каком из этапов подготовки к голосованию. Расклад в Законодательном собрании края уже понятен – КПРФ (два-три мандата), ЛДПР (два мандата) и "Справедливая Россия – За правду" (один-два мандата), "Партия Роста" (один мандат) и "Новые люди" (один мандат). Остальные кресла – "Единая Россия"". - отметил он.

По мнению политолога, каких-либо сюрпризов ожидать не стоит. "Пока все заявления о возможных нарушениях не относятся к категории тех, которые могут повлиять на итог голосования. Надо признать, что это самые спокойные выборы – в нескольких округах избиратели не видели агитаторов или агитации от какой-либо партии – то есть все партии пошли по пути, с одной стороны странному, с другой стороны – предсказуемому в части итогов", - полагает Гусий.

С ним согласен и другой краснодарский политолог Вячеслав Потапов. "Как может быть какая-то интрига или какая-то политическая борьба там, где нет политики как таковой. В последние годы ситуация не позволяет говорить о политической борьбе, разве что о каких-то междусобойчиках. По крайней мере, в Краснодарском крае выборы проводятся с уже заранее известным результатом. И об этом осведомлены и политические партии. Внутренняя политика в крае определяется в руководстве края. В том числе определяется кому и сколько мандатов дать. Поэтому не стоит ожидать "чудес" на этих выборах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".