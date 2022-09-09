Машину кандидата в депутаты заксобрания повредили на Кубани

09 сентября 2022, 19:41

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Неизвестные повредили покрышки машины кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края от КПРФ Олега Подолько, когда он находился на одном из участков.

В Краснодарском крае неизвестные порезали покрышки на машине кандидата в депутаты краевого заксобрания от КПРФ Олега Подолько, информирует сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Инцидент произошел, когда Подолько посетил одну из избирательных комиссий, сообщило сегодня Краснодарское краевое отделение КПРФ. Подолько - первый секретарь Ленинградского райкома КПРФ, кандидат в депутаты заксобрания края, который выдвинут по территориальной группе краевого партсписка, уточняется на сайте партии.

"Кавказский узел" также писал, что координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев был задержан в Краснодаре 8 сентября вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"**, сообщил сам активист. По словам Немцева, он намеревался посещать избирательные участки. Сегодня суд назначил Немцеву пять суток административного ареста. Наклейка на машине активиста стала способом помешать ему вести наблюдение на выборах, указал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.