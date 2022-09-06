06 сентября 2022, 14:54

Жительница Нальчика оштрафована за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Кабардино-Балкарии виновной в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.

По версии следствия и суда, уроженка Нальчика разместила на анонимной странице в одной из соцсетей материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, сотрудники правоохранительных органов установили личность автора публикации. Южный окружной военный суд признал ее виновной и назначил штраф в 300 тысяч рублей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии. 

"Кавказский узел" также писал, что жительница Кабардино-Балкарии Луиза Киржинова в декабре 2021 года была признана виновной в публичном оправдании нападения боевиков на Нальчик. Суд также назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Нальчика приговорен к 16 годам колонии по делу о терроризме", "Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма", "Защита удовлетворилась приговорами жителям Карачаево-Черкесии за оправдание терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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