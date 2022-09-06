Жительница Нальчика оштрафована за оправдание терроризма

06 сентября 2022, 14:54

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Суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Кабардино-Балкарии виновной в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей.

По версии следствия и суда, уроженка Нальчика разместила на анонимной странице в одной из соцсетей материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, сотрудники правоохранительных органов установили личность автора публикации. Южный окружной военный суд признал ее виновной и назначил штраф в 300 тысяч рублей, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Кабардино-Балкарии Луиза Киржинова в декабре 2021 года была признана виновной в публичном оправдании нападения боевиков на Нальчик. Суд также назначил ей штраф в 300 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.