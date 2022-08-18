Уроженец Нальчика приговорен к 16 годам колонии по делу о терроризме

18 августа 2022, 15:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону признал Азамата Калова виновным в подготовке теракта в Черкесске, принесении присяги лидеру ИГ* и оправдании терроризма. Калов приговорен к 16 лет годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как писал "Кавказский узел", в Черкесске 1 октября 2021 года сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя соседней республики - Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, задержанный готовил в городе теракт против правоохранителей и действовал по указанию боевиков запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". У него, по заявлению силовиков, изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне обнаружена переписка с другими террористами. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, сообщили силовики.

На видео, которое распространили силовики, демонстрируются изъятые у задержанного компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. На нем видно, как из рюкзака молодого человека достали пятилитровую пластиковую бутыль, наполненную белым рассыпчатым веществом. К бутыли с помощью скотча примотаны болты, которые, по мнению силовиков, должны были стать поражающими элементами. Также на видео демонстрируется нарисованная на листе схема расположения здания прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Южный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении Азамата Калова по обвинению в подготовке к теракту, публичных призывах к тероризму, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте и изготовление взрывчатых веществ и изучении правил работы с ними, сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия и суда, в 2021 году, находясь в Кабардино-Балкарии, Калов в одной из соцсетей разместил оправдывающие терроризм публикации, а также принес присягу лидеру террористической организации "Исламское государство"*. С января 2020 года по сентябрь 2021 года Калов с помощью материалов в интернете изучил минно-подрывное дело и правила обращения с оружием, изготовил взрывчатое вещество для создания самодельного взрывного устройства, которое позже собирался спрятать в тайнике. Также, находясь в Черкесске, он готовился к теракту в зданиях госучреждений и правоохранительных органов. в частности, снимал на видео, указано в сообщении.

Суд приговорил Калова к 16 годам колонии в колонии строгого режима, первые 3,5 года из которых ему предстоит провести в тюрьме, а также к штрафу в 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.

Уроженец Нальчика, 20-летний Азамат Калов, числится в списке террористов и экстремистов, составленном Росфинмониторингом. следует из данных на сайте ведомства.

На сайте Южного окружного суда информация в разделе "Судебное делопроизводство" на 14.50 мск временно недоступна.

Деятельность "Исламского государства"* на Северном Кавказе сейчас по большей части связана с одиночками или небольшими автономными группами, отметил "Кавказскому узлу" в январе 2021 года старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов. После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

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* организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.