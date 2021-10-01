Опубликовано видео задержания предполагаемого террориста в Черкесске

01 октября 2021, 15:03

Юноша, задержанный с компонентами для самостоятельного изготовления взрывного устройства, имел при себе схему расположения здания прокуратуры Карачаево-Черкесии, следует из видео ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сообщила сегодня о задержании в Черкесске 20-летнего жителя соседней республики - Кабардино-Балкарии. У него изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. По данным ведомства, задержанный готовил в городе теракт против правоохранителей и действовал по указанию боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

На видео Центра общественных связей ФСБ, опубликованном сегодня на YouTube-канале ТАСС, люди в штатском осматривают одежду человека, лежащего на земле в наручниках. Далее следуют кадры изъятия содержимого рюкзака - из него достают камуфлированную одежду.

Демонстрируется пятилитровая пластиковая емкость для воды, обмотанная скотчем. Скотч разрезают ножом, показывая, что он удерживает на бутылке множество металлических болтов и гаек. Из самой бутылки высыпают белый порошок.

Снята и схема, выполненная от руки на тетрадном листке. На схеме отмечено здание прокуратуры на Красноармейской улице близ перекрестка с Союзным переулком. Согласно сервису "Яндекс. Карты", в этом месте в Черкесске находится здание прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Когда задержанный уже сидит на земле, ему, снимая на камеру мобильного телефона, задают вопрос о возрасте. Молодой человек отвечает, что ему 20. "Что здесь делал?" - спрашивает силовик. Юноша шевелит губами, но ответ его не слышен. На вопрос: "Понимаешь, за что задержан?" он утвердительно кивает.

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