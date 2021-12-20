Жительница Кабардино-Балкарии получила штраф за оправдание атаки боевиков на Нальчик

20 декабря 2021, 19:22

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жительницу Кабардино-Балкарии Луизу Киржинову, признав ее виновной в публичном оправдании нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года.

Как писал "Кавказский узел", вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии было совершено боевиками 13 октября 2005 года. Погибли по меньшей мере 35 силовиков и 15 гражданских лиц. Еще 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

23-летняя уроженка села Шалушка в Чегемском районе Кабардино-Балкарии Луиза Киржинова обвинялась в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Следователи установили, что в июле 2021 года Киржинова, находясь по месту жительства в Нальчике, на общедоступной странице в социальной сети разместила под публикацией об осуждении террористического акта, совершенного 13 октября 2005 года в Нальчике, текстовый комментарий с одобрением действий лиц, совершивших это нападение. Суд счел, что этот комментарий содержит "лингвистические и психологические признаки признания практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Киржинова признала вину, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Уголовное дело в отношении Киржиновой поступило в суд 19 ноября, оно было рассмотрено за одно заседание, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. Комментариями Киржиновой и ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости по теме нападения на столицу Кабардино-Балкарии собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".