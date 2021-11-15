Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

15 ноября 2021, 20:58

Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю Кабардино-Балкарии Руслану Хагабанову, признав его виновным в оправдании теракта.

Следователи вменили 23-летнему уроженцу Нальчика Руслану Хагабанову публичное оправдание терроризма с использованием Интернета, то есть часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что в 2018 году подсудимый в Нальчике через администрируемую им страницу в одной из социальных сетей опубликовал комментарий, содержащий оправдание террористического акта", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Руслану Хагабанову назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. Свою вину он признал, добавили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Комментариями самого Руслана Хагабанова или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельской ФСБ. В марте апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.

Примечание:

"Блогер Хованский арестован за исполнение песни о теракте на Дубровке", "Дарья Полюдова осуждена на шесть лет за оправдание Басаева и Масхадова", "Житель Таганрога оштрафован по делу о пропаганде терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 ноября 2021, 23:53

  • Аналитики назвали незаконным запрет книги Медины Мирай в Чечне

    Министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, объявивший о запрете на распространение книги Медины Мирай "Синтонимы", не может ограничивать то, что разрешено в России, указал член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Чеченские власти не имеют полномочий запрещать распространение информации, которая не противоречит федеральному законодательству, отметил юрист Максим Оленичев**. Запрет на продажу книги не имеет смысла, так как может вызвать к ней повышенный интерес, а свободно приобрести книгу можно в интернет-магазинах и в электронной версии, считает директор коммуникационного агентства Александр Лихтман.

15 ноября 2021, 23:04

  • Утвержден приговор жителю Дагестана за причастность к ИГ*

    Апелляционный военный суд отказался смягчить приговор жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву, получившему 11 лет колонии за присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и за участие в ее деятельности.

15 ноября 2021, 22:29

15 ноября 2021, 22:10

15 ноября 2021, 21:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи