Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма

15 ноября 2021, 20:58

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Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю Кабардино-Балкарии Руслану Хагабанову, признав его виновным в оправдании теракта.

Следователи вменили 23-летнему уроженцу Нальчика Руслану Хагабанову публичное оправдание терроризма с использованием Интернета, то есть часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что в 2018 году подсудимый в Нальчике через администрируемую им страницу в одной из социальных сетей опубликовал комментарий, содержащий оправдание террористического акта", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Руслану Хагабанову назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. Свою вину он признал, добавили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Комментариями самого Руслана Хагабанова или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2020 года к четырем годам и месяцу колонии был приговорен блогер из Краснодарского края Валерий Клименченко, обвиненный в оправдании теракта в архангельской ФСБ. В марте апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.