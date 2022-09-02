Пострадавшие от теракта в Беслане назвали недостаточной помощь властей

02 сентября 2022, 11:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим от теракта в Беслане, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Беслане началась трехдневная вахта памяти по случаю 18-й годовщины со дня теракта в школе №1. Почтить память погибших пришли тысячи людей.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Комитет "Матери Беслана" 1 сентября провел пресс-конференцию в городском Дворце культуры. Председатель комитета Сусанна Дудиева не смогла присутствовать на ней по состоянию здоровья. Сопредседатель комитета Анета Гадиева рассказала о сложностях в реабилитации пострадавших и получении медицинской помощи, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на пресс-конференции.

Главной проблемой Анета Гадиева назвала отсутствие в российском законодательстве закона о жертвах теракта. Из-за этого, по ее словам, республиканские бюджеты не могут планировать расходы для помощи в санаторно-курортном лечении бывших заложников.

Пострадавшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов.

Представитель комитета Эльвира Туаева указала на проблему с выездом пострадавших на лечение в Европу. "Тяжелобольные не могут выехать из-за ситуации в мире [в связи с военной операцией на Украине], некоторые не могут открыть визу, например, в Германию", - сказала она.

Представители организации «Голос Беслана» не приняли участие в официальной пресс-конференции. Активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что идея закона о жертвах терактов не нашла поддержки властей. "После теракта мы, «Голос Беслана», с пострадавшими от других терактов, в частности, в Волгодонске, "Норд-осте", разработали закон о жертвах теракта. В него вошли реабилитация пострадавших, санаторно-курортное лечение, обучение, трудоустройство. Собрали более 3000 подписей и направили во все инстанции, и в местное правительство, и в Москву. Но нам отказали в принятии этого закона", - сказала она.

По ее словам, на встрече с Александром Хлопониным, который в 2010-2014 годах занимал должность полпреда президента в СКФО, активистка "Голоса Беслана" Элла Кесаева поговорила с ним об этом законе. "Он сказал, что "принять этот закон мы не можем, так как это коснётся очень большого числа пострадавших по всей России, а вы знаете, какие это деньги? Но если вы будете разрабатывать программы, под них деньги будут выделяться". Прошло 18 лет, люди всё больше и больше нуждаются в лечении, в реабилитации, но программ, которые бы охватывали всех пострадавших, нет", - посетовала Эмма Тагаева.

Выделенных району средств на развитие не хватает для реабилитации всех пострадавших, отметила Тагаева. "Сейчас в район поступили 9 миллиардов рублей, запланировано построить две школы, детские садики, музыкальную школу, и 2,2 миллиарда выделили на водоконал, для того, чтобы поменяли трубы и провести канализацию на те улицы, где еще нет. И когда принимали эту смету, в правительстве решили из девяти миллиардов выделить 160 миллионов на четыре года - то есть чуть больше 40 миллионов на год - для санаторно-курортного лечения пострадавших в теракте", - сказала она.

По ее словам, сумма в 40 миллионов позволяет помочь примерно 350 людям. "А одних заложников, которые нуждаются в лечении и реабилитации, 800 человек. Естественно, всех охватить не могут. Поэтому мы написали письмо на имя [главы Северной Осетии Сергея] Меняйло, собрали очень много подписей. В письме просили, что люди в такие дни должны чувствовать не только боль, но и заботу государства о них, попросили заложникам выделить по 100 тысяч рублей к этому дню. Ответа мы, конечно, не получили, но у нас состоялась встреча в правительстве, в частности с [руководителем администрации главы и правительства Северной Осетии Ибрагимом] Гобеевым. Он сказал, что предложение хорошее, но надо было заранее запланировать эти деньги. Если это сделают в следующем году и в последующих каждый сентябрь, то это будет большая помощь для заложников", - сказала Эмма Тагаева.

Ранее "Голосу Беслана" удалось добиться надбавок к пенсии для тех, кто потерял детей в теракте, добавила она. «При [главе Северной Осетии Вячеславе] Битарове мы несколько лет просили надбавку к пенсии за погибших детей. Три года мы встречались и об этом говорили. Местное правительство обратилось в Москву, но получило отказ. И тогда Битаров решил сделать это от республики, и сейчас более 200 человек получают 3000 рублей надбавку к пенсии. Это не такие большие деньги, но это забота государства. Неужели Меняйло не нужен рейтинг в глазах пострадавших, чтобы люди были ему благодарны? Будем ждать и надеяться, что сдвинется с места наше предложение с ежегодными выплатами", - сказала Тагаева.

В разделе "Хроники" на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

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