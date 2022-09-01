Траурные акции проходят в Беслане в годовщину захвата школы

01 сентября 2022, 11:37

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Люди с утра собираются во дворе школы №1 в Беслане, принося цветы, венки и игрушки к месту трагедии. В спортзале школы прошел заупокойный молебен.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году сотни людей собрались в Беслане на 17-ю годовщину штурма школы. В рамках трехдневной вахты памяти жертв теракта в бесланской школе во Владикавказе в арт-пространстве "Лампа" тогда прошли встречи, на которых люди, пережившие теракт, делились своим опытом выхода из депрессии.

Сегодня в Беслане началась трехдневная вахта памяти по случаю 18-й годовщины со дня теракта. "С раннего утра к школе приходят люди с цветами, свечами, игрушками. В 09.15 по традиции раздался школьный звонок", - сказано в сообщении в Telegram-канале "Крылья TV", насчитывающем 5810 подписчиков.

Тысячи людей пришли почтить память погибших в теракте в школе №1. Рядом с фотографиями погибших люди зажигают свечи. С раннего утра во дворе школы звучит траурная музыка. Епископ Герасим провел в спортзале школы заупокойный молебен, сказано в постах в Telegram-канале "ОсНова", который ведет трансляцию мероприятий. Посты сопровождаются видео. На кадрах множество людей проходят очередью и возлагают цветы к памятнику. Также люди видны у стендов с фотографиями.

Во время траурной церемонии мальчику в спортзале бесланской школы стало плохо, его вынесли на руках. Рядом находившиеся врачи оказали ему первую помощь, пишет издание "ОсНова", Telegram-канал которого насчитывает 4157 подписчиков. На видео показано, как двое мужчин несут мальчика на руках, за ними идут врачи.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых были детьми, еще 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", в разделе "Хроники" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка. В 2019 году, к 15-летию теракта, вышла книга "Форпост. Беслан и его заложники", написанная журналистом издания "Коммерсант" Ольгой Алленовой. Автор тогда заявила блогеру "Кавказского узла" Алану Цхурбаеву, что это книга о трагедии, которая до сих пор "не прожита нашим обществом, не осмыслена, потому что было и остается много лжи об этом теракте", и значит, "нет надежды, что это не повторится". О трагедии в Беслане в 2019 году выходили фильмы Юрия Дудя "Беслан. Помни" и "Школа номер один" "Новой газеты".

Потерпевшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов. В июле этого года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи.

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