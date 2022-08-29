Ставропольский фермер счел бесперспективным обжалование штрафа за дискредитацию армии

29 августа 2022, 21:40

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Житель Ипатово Михаил Шевченко не будет обжаловать штраф за дискредитацию военных в Верховном суде России, но решил обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ипатовского райсуда, назначившего Михаилу Шевченко штраф 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети.

22 апреля силовики провели обыск в доме Михаила Шевченко и составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети. Суд признал Шевченко виновным и назначил штраф в 40 тысяч рублей, он обжаловал это решение. Протокол о правонарушении был составлен по шаблону, а в суде не было представлено доказательств дискредитации, отметил адвокат Виталий Зубенко.

Решение суда о штрафе в 40 тысяч рублей Михаилу Шевченко вступило в законную силу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат фермера Виталий Зубенко. По словам защитника, Шевченко обязан будет выплатить 40 тысяч рублей.

Подавать жалобу в Верховный суд России защита не намерена, так как «не видит перспектив», но готовят жалобу в Европейский суд по правам человека. «Мы будем подавать жалобу в ЕСПЧ», - сказал Зубенко.

По его словам, в ходе судебного заседания 19 августа защита не подавала ходатайств, а дело «просила рассмотреть по уже имеющимся материалам». В апелляционной жалобе указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что именно Шевченко создал страницу в Facebook* и администрировал ее, а также, что страницу администрировал лишь он. Также нет и доказательств того, что пост опубликовал сам Михаил Шевченко, и что это было сделано с изъятого телефона, указал адвокат.

По словам Зубенко, сторона обвинения не может доказать, что именно Шевченко писал пост, кроме того, сама страница Шевченко в Facebook* отсутствует. «На момент составления протокола страница была уже удалена. Суд не исследовал страницы, а смотрел только на скриншоты. Ни на телефоне, ни на другом каком-либо устройстве обнаружить страницу было невозможно», - сказал Зубенко.

Ранее Шевченко сообщил, что в отделе полиции поводом для обыска и возбуждения дела ему назвали репост в соцсетях статьи о повреждении автомобилей с буквой Z в Ипатово. Статья о том, что девять автомобилей жителей города Ипатово с нанесенным на них символом спецоперации на Украине оказались испорчены неизвестными, была опубликована 16 апреля на "Кавказском узле". Координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской предположил, что таким образом свой протест выражают люди, у которых есть родные и близкие на Украине. При этом в решении Ипатовского райсуда, опубликованном на сайте суда, говорится о другом посте на странице Шевченко в Facebook*. Принадлежность телефона и страницы в Facebook* Шевченко признавал при проведении обыска, и именно им был назван сотрудникам полиции код для разблокировки телефона, указано в решении суда.

Зубенко отметил, что речь идет о разных случаях. По его словам, Шевченко вменяли именно пост о поврежденных машинах. «Необходимо разделить историю на две темы. Это два разных поста. Что указано в протоколе о проведении обыска: силовики считают, что Михаил участвовал в повреждении автомобилей. Они нашли пост при осмотре изъятого в его доме телефона, хотя чей это телефон, точно никто не скажет», - сказал Зубенко.

По мнению адвоката, сам пост не может быть признан дискредитирующим военных. «Потому что правоохранительные и судебные органы не удосужились проверить информацию на предмет фейкновости, и что по сведениям [опубликованным в посте, который силовики вменили Шевченко] проводятся следственные действия в международном трибунале», - рассказал Зубенко.

Судебный процесс никак не сказался на бизнесе фермера, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам Михаил Шевченко.

«Род занятий тот же. Суд никак не отразился. Все в одном русле. В общем ситуация с бизнесом не очень, но это к вопросу о слабом урожае и низких ценах. Да и рынок стоит: стоят три зерновоза. Никто ничего не покупает. Это связано с ценами на зерно и на грузоперевозки. Ситуация не самая лучшая», - сказал он. В целом Шевченко оценивает перспективы бизнеса позитивно: «Мне не привыкать. Выкарабкаемся».

По его словам, выплачивать штраф он не намерен. «Я платить не буду. Что касается блокировки счетов, то блокировать мне уже нечего. У меня нет счетов… Все оформлено на жену, при этом составлен брачный договор», - сказал Шевченко.

Напомним, во время обыска у Шевченко забрали телефон и компьютер. Вернули изъятое ему лишь 21 июня. Фермер по указанию силовиков написал расписку, что не будет использовать все это "противозаконно".

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