Суд утвердил штраф ставропольскому активисту за дискредитацию армии

20 августа 2022, 02:35

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Ставропольский краевой суд оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети жителю Ипатово Михаилу Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля силовики провели обыск в доме жителя Ипатово Михаила Шевченко и составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России после того, как он разместил пацифистскую запись в соцсети. Шевченко пожаловался на поведение силовиков при обыске. У фермера забрали телефон и компьютер, рассказал адвокат. Защита добилась согласия суда на допрос полицейского, который составил на ставропольского фермера Михаила Шевченко протокол. Суд признал Шевченко виновным и назначил штраф в 40 тысяч рублей, он обжаловал это решение. Протокол о правонарушении был составлен по шаблону, а в суде не было представлено доказательств дискредитации, отметил адвокат Виталий Зубенко.

Ставропольский краевой суд оставил в силе штраф Шевченко в 40 тысяч рублей за публикацию в соцсети, сообщили 19 августа "Кавказ.Реалии"*.

Полицейские рассказали в суде, что Шевченко сам дал им свой телефон, где было установлено приложение социальной сети с постом, который суд посчитал дискредитацией армии. Адвокат Виталий Зубенко считает, что в материалах дела нет доказательств о том, что эта страница принадлежит Шевченко , а также того, что публикация является ложной. Адвокат заявил, что Шевченко имеет конституционное право на собственное мнение и оценку происходящих политических событий. Однако суд не принял во внимание его доводы, сообщило издание.

Жалоба Шевченко поступила в Ставропольский краевой суд 19 июля, решение по ней было вынесено 17 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.