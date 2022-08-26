Жительница Абинска арестована за нацистскую символику

26 августа 2022, 07:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Абинский районный суд Краснодарского края арестовал на 15 суток Елену Мягкую за то, что она публично демонстрировала нацистскую символику и атрибутику. Мягкая свою вину в совершении административного правонарушения не признала.

Абинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, поступившее из ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края в отношении Мягкой Елены Алексеевны, по части 1 статьи 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, максимальное наказание - административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения), сообщается 25 августа в карточке суда.

При рассмотрении дела Мягкая свою вину не признала, пояснила, что ничего подобного она не говорила.

Суд счел, что виновность Мягкой в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными по делу письменными доказательствами, каковыми являются: протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, объяснения Мягкой Е.А. и двух свидетелей, и принял решение ее арестовать на 15 суток.

Комментариев от Елены Мягкой и ее представителей в связи с решением суда пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что 17 августа Кировский районный суд Волгограда назначил административный арест на семь суток 29-летнему жителю города. По версии следователей и суда, мужчина разместил на окне своей квартиры нацистскую символику.

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