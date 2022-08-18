Волгоградец арестован за демонстрацию нацистской символики

18 августа 2022, 04:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29-летний волгоградец разместил на окне своей квартиры нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами. Кировский районный суд города признал мужчину виновным и назначил ему административный арест сроком в семь суток.

Кировский районный суд Волгограда, рассмотрев 17 августа представленные полицейскими материалы, признал 29-летнего волгоградца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП России (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; максимальное наказание для граждан - административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения), сообщило издание "Высота 102".

Установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина разместил на окне своей квартиры нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами. Сообщается, что мужчина позиционирует себя как художника.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Комментариев осужденного и его адвоката в связи с решением суда пока не поступало.

"Кавказский узел" писал ранее, что Кошехабльский районный суд Адыгеи осудил местного жителя за размещение в сети Интернет нацистской символики и высказываний, направленных на возбуждение ненависти к силовикам. В августе ему назначено наказание в виде штрафов на 17 тысяч рублей.

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