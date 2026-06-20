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03:50, 20 июня 2026

Суд изъял имущество бывшего волгоградского депутата Короткова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти 165 миллионов рублей изъял в доход государства суд с бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. 

Как писал "Кавказский узел", в марте прокуратура Волгоградской области предъявила иск о взыскании с бывшего депутата областной думы Станислава Короткова 43,9 миллиона рублей. В апреле суд отказался передать дело в Москву.

Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, пишет 19 июня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным пресс-службы, денежные средства Короткова, законность получения которых он не смог подтвердить, изъять в доход государства, взыскано 164,8 миллиона рублей.

Суд пришел к выводу, что Коротков, будучи депутатом областной думы, управлял деятельностью трех компаний, но в декларации отчитывался лишь о полученных от их деятельности дивидендах, таким образом нарушая запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Отметим, что первоначально в исковом требовании прокуратуры Волгоградской области фигурировала сумма в 43,9 миллиона рублей, однако в мае Кировский районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство прокуратуры об увеличении исковых требований до 164,8 миллиона рублей, информирует v1.ru.

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Автор: "Кавказский узел"

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