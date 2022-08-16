Пользователи соцсетей поинтересовались наказанием за неподобающее поведение чеченцев на отдыхе

16 августа 2022, 12:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация о рейдах чеченских силовиков на курортах Северного Кавказа испугала жителей Чечни, часть отдыхающих приняли решение вернуться домой, сообщил автор комментария на "Кавказском узле". При этом пока не публиковалось официальных сообщений о судьбе тех, кто был задержан за неподобающее поведение. Ряд пользователей соцсетей предположили, что молодых людей, которые не соблюдали на отдыхе предписанные в Чечне правила поведения, могут готовить к отправке на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Рамзан Кадыров дал указание чиновникам и полиции пресекать случаи неподобающего поведения "отдельных представителей чеченского народа за пределами региона". Распоряжение Кадыров отдал после сообщений в соцсетях о том, что чеченские девушки танцуют во время отдыха на море в Избербаше, а молодые люди из Чечни не пытаются остановить их, а сами танцуют там же лезгинку. Чеченские силовики проводят в Дагестане рейды и увозят парней и девушек, которых считают нарушителями вайнахских правил приличия, пожаловались жители Чечни, приехавшие в Дагестан на отдых.

В Instagram*-паблике "ЧП Чечня" 12 августа было опубликовано аудиообращение спикера чеченского парламента Магомеда Даудова к начальникам отделов полиции и главам администраций, в котором он заявил, что имеется договоренность с "руководством соседнего региона" о рейдах чеченских силовиков. "Всех таких бродящих существ, где застанете, собрать и вернуть домой. Если у них дома есть люди, отец, брат, двоюродный брат, даже человек из тейпа - без разницы, подтянем и будем работать", - сказал Даудов. Такие рейды чеченских силовиков в Избербаше были и раньше, но силовикам не удастся контролировать поведение всех отдыхающих, предположили дагестанские журналисты.

Часть чеченцев. которые приехали на отдых в Дагестан, вынуждены были вернуться в республику, побоявшись привлечь внимание силовиков, сообщил автор комментария на "Кавказском узле" под ником hulda.

"Тут реально кое у кого паника в связи с этими рейдами кадыровцев на пляжах Дагестана началась. Соседка вчера звонила двум своим сыновьям, что поехали на пару дней на Каспий отдохнуть с друзьями. Потребовала немедленно вернуться, "мало ли чего". Те ночью уже были дома. Родственница с мужем и детьми тоже находились под Махачкалой на море. Возвратились домой накануне. Подтверждают проведение проверок силовиками из Чечни. И по отелям рейды, по дискотекам, кафе и пляжам. Нетрезвых, ведущих себя чересчур вульгарно и вызывающе, забирают без разговоров и объяснений. Основное внимание, как они говорят, силовики уделяют молодым парням и девушкам, у которых расспрашивают, чем они занимаются, где остановились, сколько с ними человек. У девушек интересуются есть ли с ними близкие родственники из числа мужчин. При них силовики забрали куда-то нетрезвого парня, слышали еще о нескольких подобных случаях. Если брать ситуацию в общем и целом, то обстановка нервозная. Некоторые мои знакомые, что собирались съездить "на море", и даже свозить туда детей, теперь от таких намерений отказались. Как говорит один товарищ: "Лучше переждать. А то как в том старом анекдоте - "поймают, доказывай потом, что не верблюд", - говорится в комментарии.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации об оттоке отдыхающих из Чечни с курортов Северного Кавказа.

Публикация о рейдах чеченских силовиков была опубликована и в паблике "ВКонтакте" "Мой Дербент", на который подписаны 49 170 человек, к 12.00 мск она набрала 51 комментарий.

Часть пользователей предположили, что по итогам рейдов силовиков тех, кто неподобающе вел себя на отдыхе, будут отправлять для участия в военной операции на Украине.

"Будут похищать, пытать, заставлять их говорить на камеру то, чего не было, а то, что нужно услышать властям. (...) А, может, людей таким образом набирают на Украину?" - поинтересовался Ислам Халиков. "Рекрутов на (специальную военную операцию) набирают", - , согласился Шамиль Рамазанов.

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд". Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

Отметим, что к 12.00 16 августа на сайтах силовых структур Чени и в чеченских СМИ не содержится информации о том, какие меры воздействия были применены к тем, кто по мнению чеченских силовиков, неподобающе вел себя на отдыхе.

Ряд пользователей паблика поддержали проведение рейдов и предложили расширить их географию. "По всей России бы ещё рейды провели, по выявлению неподобающе ведущих чеченцев", - отметил пользователь с ником Санитар Леса. "Пусть клубы в мск (Москве - Прим. "Кавказского узла") проверят - предложила Алина Ахметова.

Отметим, что в ноябре 2020 года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. Подобные высказывания Кадыров допускает из чувства безнаказанности, однако некоторые его подчиненные воспринимают их как руководство к действию, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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