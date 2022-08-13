Иностранный турист погиб в горах Сванетии

13 августа 2022, 17:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа из шести иностранных туристов запросила помощь в горах Сванетии. Спасатели эвакуировали двух альпинистов, один турист погиб.

12 августа группа туристов запросила помощь в горах Сванетии, сообщило МВД Грузии. "В Службу управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от Международного центра наблюдения и поиска о том, что группе иностранных туристов на пике Тетнульд (высота 4869 метров. - Прим "Кавказского узла") требуется помощь спасателей. На помощь туристам отправилась группа пожарных и спасателей с полным горным снаряжением. В связи со сложным географическим положением было принято решение о привлечении к спасательной операции вертолета пограничной полиции", - процитировала телекомпания "Рустави 2" заявление ведомства.

Сегодня утром была проведена спасательная операция, проинформировало МВД. "Спасатели провели безопасную эвакуацию двух пострадавших альпинистов. Иностранные граждане доставлены в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление ведомства.

Иностранный турист, который упал в расщелину на пике Тетнульд, погиб. Тело погибшего перевезено в Местию, операция по спасению трех туристов продолжается, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании "ТВ Формула".

Двух пострадавших иностранцев доставили в больницу на вертолете погранполиции. Один из них получил перелом лодыжки, у другого были синяки и ушибы, проинформировало издание "Новости Грузия".

По данным телекомпании "Рустави 2", о помощи попросила группа российских туристов, они двигались в сторону пика Гестола, который находится на российско-грузинской границе.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2020 года альпинисты из Италии зашли в запретную зону в высокогорной Сванетии и спровоцировали сход лавины на пике Тетнульд, в результате трое погибли.

Государство обязательно должно позаботиться о закупке специализированных спасательных вертолетов, заявил ранее бывший глава МЧС Темур Гиоргадзе после гибели восьми спасателей при крушении вертолета в Гудаури. По его словам, необходимо, чтобы вертолеты для службы чрезвычайных ситуаций закупались при содействии иностранных экспертов, которые точно определят, какого типа вертолеты нужны, исходя из рельефа страны.

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