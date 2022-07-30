Гибель девяти человек в Грузии актуализировала вопрос о правилах полетов на парапланах

30 июля 2022, 14:59

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Правила полетов на парапланах в Грузии нужно сильно ужесточить, заявил глава МВД страны после гибели девять человек в результате крушения вертолета, летевшего на помощь парапланеристу в Гудаури. Федерация парапланеризма Грузии давно разработала правила полетов на парапланах, но власти не реагировали на просьбы оформить их законодательно, заявила представитель федерации Мариам Бабунашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля вертолет потерпел крушение, когда направлялся на помощь парапланеристам в Гудаури. Восемь человек, которые были на его борту, погибли.

Вертолет, принадлежащий пограничной полиции, проводил операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Вертолет во время совершения маневра зацепился хвостовой частью за скалу, из-за чего был сломан рулевой винт на его хвосте. После этого машина потеряла управление и вращаясь, стала падать в ущелье. После очередного удара о скалу вертолет взорвался, сообщили "Новости-Грузия".

После гибели девяти человек в результате крушения вертолета в Гудаури в Грузии запрещены полеты на парапланах до тех пор, пока не будет изучено все, что связано с этим инцидентом, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.

Правила полетов на парапланах должны быть ужесточены, или полеты должны быть вовсе запрещены, подчеркнул он. "Что касается полетов на параплане, то это большая проблема, подтверждаю. Не раз так было, что не проходит и недели без спасательной операции с применением вертолета. Конечно, есть случаи гибели. Наверное, нам стоит над этим поработать, ужесточить регуляции или вообще запретить полеты", – привел сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" слова Гомелаури.

В Гудаури периодически происходят инциденты с парапланеристами. Несколько дней назад на курорте погиб турист, который упал с парапланом, отметила член Федерации парапланеризма Грузии Мариам Бабунашвили. Она считает, что число происшествий с участием парапланеристов растет в Грузии из-за несоблюдения правил безопасности. Федерация парапланеризма еще несколько лет назад разработала правила полетов, но власти проигнорировали их и не стали продвигать на законодательном уровне, подчеркнула Бабунашвили.

"Власти сами заявляют, что есть некоторые вызовы, с которыми они не могут справиться. Поэтому я хотела бы сообщить главе МВД Грузии, что мы, Федерация парапланеризма страны, еще несколько лет назад разработали правила полетов на парапланах. Также у нас есть положения, которые мы просили годами оформить в законодательном виде. Однако только мы продвигаем инициативы, а власти и чиновники – нет. Власти не предприняли действенных шагов, чтобы те правила, которые разработала наша федерация, приобрели законодательный вид", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи" слова Бабунашвили.

Власти Грузии обнародовали имена людей, которые погибли при падении вертолета. На борту находились восемь человек: старший пилот экипажа Заза Лориа, пилот Дмитрий Каадзе, пилот Андро Куджашвили, пилот Леван Чохели, спасатель Георгий Маргиани, спасатель Каха Торчинава, врачи Кетеван Гулашвили и Георгий Венецкий.

Парапланерист, на помощь которому летел вертолет, был доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает, рассказал директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани.

29 июля парапланерист был прооперирован, сейчас он находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное и тяжелое, добавил Ратиани.

Напомним, после крушения вертолета президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования родным погибших. На время следственных работ около 94-го километра трассы международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс было по Военно-Грузинской дороге было временно запрещено автомобильное движение.

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