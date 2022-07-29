Траур объявлен в Грузии после гибели девяти человек

29 июля 2022, 22:43

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Восемь человек находились на борту вертолета, который потерпел крушение, когда направлялся на помощь парапланеристам в Гудаури, также погиб иностранный турист. Власти Грузии объявили 30 июля днем траура. До конца спасательной операции перекрыто движение по Военно-Грузинской дороге.

Сегодня на высокогорном курорте Гудаури параплан врезался в скалу, летевший на помощь пострадавшим вертолет потерпел крушение. По данным министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, на борту вертолета находились четыре члена экипажа, двое спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями и два медика из Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Минздрава, все они погибли. Также погиб турист, который совершал перелет на параплане, привело его слова агентство "Новости-Грузия".

Вертолет, принадлежащий пограничной полиции, проводил операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Он вылетел в Гудаури из Тбилиси. Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби. Вертолет во время совершения маневра зацепился хвостовой частью за скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать в ущелье. После очередного удара о скалу вертолет взорвался. МВД начало расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта по статье 275 Уголовного кодекса Грузии, говорится в публикации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования родным погибших. 30 июля объявлен в Грузии днем траура, пишет агентство "Грузия Online".

Из-за крушения вертолета в Гудаури, около 94-го километра трассы международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс временно по Военно-Грузинской дороге временно запрещено автомобильное движение, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии на своем сайте.

Государство обязательно должно позаботиться о закупке специализированных спасательных вертолетов, заявил бывший глава МЧС Темур Гиоргадзе. По его словам, необходимо, чтобы вертолеты для службы чрезвычайных ситуаций закупались при содействии иностранных экспертов, которые точно определят, какого типа вертолеты нужны, исходя из рельефа страны, пишет "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" также сообщал, что 16 июля один человек погиб, еще один получил травмы при падении параплана в ущелье около грузинского курорта Гудаури.

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