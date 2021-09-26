Эвакуация людей в грузинском регионе Тушетия, 25 сентября 2021 года. Фото пресс-служба МВД Грузии. https://police.ge/files/_news_images/2021-09-25-14935/_DSC5653.png

26 сентября 2021, 17:27

Спасатели эвакуировали из Тушетии более 200 человек

Туристы и местные жители, которые оказались заблокированными в Тушетии после схода оползней на дорогу в высокогорное село Омало, вывезены вертолетами в Телави.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди привели к сходу оползней на единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Омало в Тушетии. 25 сентября вертолет МВД Грузии вывез около 40 человек из региона Тушетия, отрезанного от внешнего мира после оползней на единственной трассе. 

Тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега.

Эвакуацию туристов и местных жителей из высокогорной Тушетии завершила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Из-за большого числа желающих покинуть край процесс растянулся на два дня. Рейсы выполнялись на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в город Телави. "В результате рейсов, выполненных двумя вертолетами, в общей сложности из Тушетии в Телави доставлены были более 200 лиц, в том числе туристы и несовершеннолетние", — сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на ведомство. 

Эвакуация проводилась на вертолетах пограничной полиции. "С целью переправки находящихся в Омало и близлежащих селах грузинских и иностранных граждан в Телави к процессу подключились сотрудники Департамента пожарно-спасательных сил, с привлечением вертолетов пограничной полиции", - привела сообщение ведомства "Грузия Online".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 26 сентября в Телави (столице Кахетии, административной единицей которой является Тушетия) ясная погода при температуре +16 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 27 сентября похолодает до +10 градусов, ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Село в Грузии заблокировано в результате непогоды", "Жители 12 сел в Грузии заблокированы после схода селей", "30 человек эвакуированы из пострадавшего от ливней района в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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