Спасатели эвакуировали из Тушетии более 200 человек

26 сентября 2021, 17:27

Туристы и местные жители, которые оказались заблокированными в Тушетии после схода оползней на дорогу в высокогорное село Омало, вывезены вертолетами в Телави.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди привели к сходу оползней на единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Омало в Тушетии. 25 сентября вертолет МВД Грузии вывез около 40 человек из региона Тушетия, отрезанного от внешнего мира после оползней на единственной трассе.

Тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега.

Эвакуацию туристов и местных жителей из высокогорной Тушетии завершила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Из-за большого числа желающих покинуть край процесс растянулся на два дня. Рейсы выполнялись на вертолетах пограничной полиции МВД Грузии из села Омало в город Телави. "В результате рейсов, выполненных двумя вертолетами, в общей сложности из Тушетии в Телави доставлены были более 200 лиц, в том числе туристы и несовершеннолетние", — сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на ведомство.

Эвакуация проводилась на вертолетах пограничной полиции. "С целью переправки находящихся в Омало и близлежащих селах грузинских и иностранных граждан в Телави к процессу подключились сотрудники Департамента пожарно-спасательных сил, с привлечением вертолетов пограничной полиции", - привела сообщение ведомства "Грузия Online".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 26 сентября в Телави (столице Кахетии, административной единицей которой является Тушетия) ясная погода при температуре +16 градусов, скорость ветра составит 5 метров в секунду. В ночь на 27 сентября похолодает до +10 градусов, ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.