Эвакуация людей из региона Тушетия, 25 сентября 2021 года. Фото пресс-служба МВД Грузии. https://police.ge/files/_news_images/2021-09-25-14935/_DSC5657.png

25 сентября 2021, 22:06

Десятки человек эвакуированы из высокогорной Тушетии вертолетами

Вертолет МВД Грузии вывез около 40 человек из региона Тушетия, отрезанного от внешнего мира после оползней на единственной трассе. Эвакуация еще двух групп отложена из-за плохой погоды.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди привели к сходу оползней на единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Омало в Тушетии.

Тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега.

МВД отчиталось, что около 40 местных жителей и туристов вывезены из Тушетии в город Телави. Других людей, желающих покинуть регион, вывезут еще двумя вертолетами пограничной полиции, вылет которых затягивается. Губернатор Кахетии уточнил, что график полетов будет зависеть от погодных условий.

Движение по трассе Пшавели - Абано - Омало запрещено сразу на нескольких участках, передало сегодня издание "Грузия Online".

После проливных дождей, которые не прекращались несколько дней, в Тушетии также обрушилась часть средневековой крепости Кесело - четырехъярусная башня. Этнограф Нугзар Идоидзе указал, что эту часть крепости отреставрировали в 2011 году. "Эту башню в спешке отстроили в 2011 году, как часть проекта реабилитации Дартло. В том же году произошло сильное землетрясение. Возможно, что и оно ослабило [строение]. Нужно понять, была ли это молния, или же причиной обрушения стали сильные дожди и грозы", — процитировало Идоидзе издание RegInfo.

Примечание:

"Жители Батуми назвали причиной подтоплений неработающие ливневки", "Турецкая компания отказалась строить Намахванскую ГЭС", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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