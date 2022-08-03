В Тбилиси прощаются с погибшими при крушении вертолета в Гудаури. Кадр Видео https://www.newsgeorgia.ge/v-tbilisi-proshhajutsja-s-pogibshimi-pri-krushenii-vertoleta-v-gudauri/

03 августа 2022, 08:38

Экипаж потерпевшего крушение вертолета похоронен в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тбилиси и Болниси прошли похороны летчиков, спасателей и врачей, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 29 июля в Гудаури. Погибшие посмертно награждены медалями, а их родственникам власти выделили финансовую помощь.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля вертолет потерпел крушение, когда направлялся на помощь парапланеристам в Гудаури. Восемь человек, которые были на его борту, погибли. 30 июля глава МВД Грузии отметил, что правила полетов на парапланах в стране нужно сильно ужесточить. Федерация парапланеризма Грузии давно разработала правила полетов на парапланах, но власти не реагировали на просьбы оформить их законодательно, заявила в ответ представитель федерации Мариам Бабунашвили.

Четыре летчика, двое спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями и два медика из Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Минздрава, находившиеся на борту потерпевшего крушение 29 июля вертолета в Гудаури, после гражданской панихиды были похоронены 2 августа на кладбищах в Тбилиси и Болниси, информировал вечером 2 августа на своем сайте грузинский "Первый канал".

По просьбе родственников, все восемь погибших были похоронены на гражданских кладбищах. В последний путь их провожали родственники, члены правительства, политики, знакомые и коллеги, передал вечером 2 августа на своем сайте телеканал "Рустави 2".

По решению главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури четверо летчиков и двое спасателей, погибших во время трагедии, награждены медалями "За особые заслуги" первой степени. Кроме того, правительство страны выделило семьям погибших летчиков, спасателей и врачей по 100 тысяч лари (около 36 764 долларов). Погибшие в ходе спасательной операции решением президента также были награждены медалью "За гражданскую самоотверженность".

Напомним, после крушения вертолета президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования родным погибших. 

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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