"Красная зона" для пациентов с COVID-19 вновь открыта в медцентре Цхинвала

13 августа 2022, 13:20

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В Южной Осетии снова начало работу отделение для пациентов с коронавирусом, на лечении находятся два человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

В медцентре Южной Осетии возобновила работу зона для пациентов с COVID-19, которая была закрыта в апреле, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева. "В инфекционном корпусе медцентра вновь приняли больных с диагнозом - коронавирусная инфекция. В настоящее время там проходят лечение два пациента - восьмимесячный ребенок и 32-летняя женщина", - привело ее слова ИА "Рес" в своем Telegram-канале. Как сообщила Джиоева, состояние больных стабильное с положительной динамикой.

В июле в республике наблюдался рост новых случаев заболевания COVID-19, сообщила ранее глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. "В июле выявлено 15 случаев заражения коронавирусом", - приводятся ее слова в публикации на сайте информагентства от 2 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ и детсадов до 6 февраля, затем эти ограничения были продлены до 13 февраля. С 14 февраля школьники вернулись за парты , также с этой даты отменен запрет на работу детских развлекательных центров и спортзалов.

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Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.