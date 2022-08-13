13 августа 2022, 13:20

"Красная зона" для пациентов с COVID-19 вновь открыта в медцентре Цхинвала

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В  Южной Осетии снова начало работу отделение для пациентов с коронавирусом, на лечении находятся два человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

В медцентре  Южной Осетии возобновила работу зона для пациентов с COVID-19, которая была закрыта в апреле, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева. "В инфекционном корпусе медцентра вновь приняли больных с диагнозом - коронавирусная инфекция. В настоящее время там проходят лечение два пациента - восьмимесячный ребенок и 32-летняя женщина", - привело ее слова ИА "Рес" в своем Telegram-канале. Как сообщила Джиоева,  состояние больных стабильное с положительной динамикой.

В июле в республике наблюдался рост новых случаев заболевания COVID-19, сообщила ранее глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. "В июле выявлено 15 случаев заражения коронавирусом", - приводятся ее слова в публикации на сайте информагентства от 2 августа.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ и детсадов до 6 февраля, затем эти ограничения были продлены до 13 февраля. С 14 февраля школьники вернулись  за парты, также с этой даты отменен запрет на работу детских развлекательных центров и спортзалов.

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Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дагестанские активисты усомнились в необходимости ужесточения антиковидных мер", "За месяц число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло в четыре раза", "Рост заболеваемости COVID-19 вынудил власти Ставрополья развернуть дополнительные койки в госпиталях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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