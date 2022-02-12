Школьный класс. Фото: Денис Яковлев / Югополис

12 февраля 2022, 14:03

Дистанционное обучение отменено в школах Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Школьники в Южной Осетии с 14 февраля вернутся за парты, также с этой отменен запрет на работу детских развлекательных центров и спортзалов.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ и детсадов до 6 февраля, затем эти ограничения были продлены до 13 февраля.

Оперштаб Южной Осетии принял решение отменить часть введенных ранее ограничений по коронавирусу. "С 14 февраля возобновляют работу все образовательные учреждения, детские развлекательные центры, тренажерные залы, бассейны и спортивные секции", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте правительства региона.

При этом власти Южной Осетии сохранили запрет на проведение массовых торжеств в кафе и ресторанах, культурно-массовых, спортивных и торжественных мероприятий, а также рекомендовали ограничить посещение свадеб, похорон и поминок. Кроме того предписывается соблюдение масочного режима, социальной дистанции и усилить дезинфекцию общественных мест.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Армении ужесточают ограничения из-за COVID-19", "Грузинская патриархия дистанцировалась от священников-противников вакцинации", "Родители школьников в Степанакерте сочли неэффективным дистанционное обучение".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 февраля 2022, 15:19

12 февраля 2022, 14:52

12 февраля 2022, 14:06

12 февраля 2022, 13:22

  • Аналитики отметили высокую активность оппозиции в борьбе за пост главы Южной Осетии

    Для оппозиции важно, чтобы ЦИК зарегистрировал хотя бы одного кандидата на пост президента Южной Осетии, а сторонники автоматически поддержат его, считает политолог Алана Плиева. Обилие оппозиционных кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры, может распылить голоса их сторонников, предположил журналист Заур Фарниев. Хотелось бы верить, что веерная регистрация оппозиционных кандидатов - мудрая стратегия, отметил журналист Руслан Тотров.

12 февраля 2022, 12:40

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи