Дистанционное обучение отменено в школах Южной Осетии

12 февраля 2022, 14:03

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Школьники в Южной Осетии с 14 февраля вернутся за парты, также с этой отменен запрет на работу детских развлекательных центров и спортзалов.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, власти Южной Осетии приняли решение приостановить работу школ и детсадов до 6 февраля, затем эти ограничения были продлены до 13 февраля.

Оперштаб Южной Осетии принял решение отменить часть введенных ранее ограничений по коронавирусу. "С 14 февраля возобновляют работу все образовательные учреждения, детские развлекательные центры, тренажерные залы, бассейны и спортивные секции", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте правительства региона.

При этом власти Южной Осетии сохранили запрет на проведение массовых торжеств в кафе и ресторанах, культурно-массовых, спортивных и торжественных мероприятий, а также рекомендовали ограничить посещение свадеб, похорон и поминок. Кроме того предписывается соблюдение масочного режима, социальной дистанции и усилить дезинфекцию общественных мест.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".