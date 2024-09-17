МИД Абхазии прокомментировал обещание Иванишвили извиниться за войну

17 сентября 2024, 13:48

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Абхазия надеется, что слова учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили принести извинения Южной Осетии за войну в августе 2008 года будут претворены в реальность в виде юридического документа, и что договор о неприменении силы будет заключен и с Абхазией, заявил МИД республики.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии вызвало возмущение заявление учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзины Иванишвили о том, что власти страны извинятся перед Южной Осетией за войну в августе 2008 года, развязанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В ряде городов Грузии люди вышли на акции протеста, высказав свое несогласие, а эксперты предположили, что "Грузинская мечта" демонстрирует лояльность Кремлю.

Бидзина Иванишвили, выступая 14 сентября на партийном мероприятии в Гори (регион Шида Картли), заявил, что после парламентских выборов 26 октября "власти Грузии найдут в себе силы, чтобы принести извинения" за развязывание войны в августе 2008 года.

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии заявило, что, хотя заявление Бидзины Иванишвили не касается непосредственно республики, но если оно будет подкреплено реальными шагами к примирению, то может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям.

"Заявление Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях", – заявил МИД Абхазии 16 сентября на своем сайте.

Министерство отметило, что надеется, что Иванишвили искренен в своих намерениях и что его слова не разойдутся с реальными действиями, и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией, а также между Грузией и Южной Осетией.

После слов Иванишвили о том, что власти Грузии извинятся перед Южной Осетией за войну в августе 2008 года, было бы логично, чтобы они извинились и перед Абхазией, заявил абхазский журналист Инал Хашиг.

"Логично будет, если Иванишвили следующим шагом сделает подобные поступки и по отношению к абхазам и развязанной войне с ними в августе 1992 года. Кроме того, если уж идти по этой логике и в данном направлении, грузинскому парламенту необходимо отменить так называемый "Закон об оккупации", – написал он 15 сентября в своем телеграм-канале.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Напомним, война в Абхазии началась 14 августа 1992 года. Она унесла более восьми тысяч жизней, еще около 18 тысяч человек были ранены. Сильно пострадали от разрушений Сухум, Гагра и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии – были вынуждены покинуть свои дома. В 2017 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Абхазии назвали победу над Грузией в 1993 году главным достижением республики наряду с признанием ее независимости Россией в 2008. Премьер-министр Грузии тогда же назвал войну в Абхазии "большой ошибкой".

Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. В Грузии к тому времени было заявлено о восстановлении юридической силы Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года, где не был зафиксирован статус Абхазии в составе страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

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