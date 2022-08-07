Рост заболеваемости COVID-19 вынудил власти Ставрополья развернуть дополнительные койки в госпиталях

07 августа 2022, 06:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больницах Ставропольского края из-за роста числа заражений развернули 50 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в больницах Ставрополья осталось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В мае из-за улучшения эпидситуации коечный фонд в регионе был вновь сокращен.

Число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек.

В связи с ростом заболеваемости в "красных зонах" "развернуто 260 коек, при этом больше 20 процентов из остаются свободными", написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Развернуты 50 дополнительных коек, они свободны на 23%, сообщил со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом "Интерфакс".

По данным штаба, реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, свободны на 71%.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" на 6 августа, за сутки COVID-19 в Ставропольском крае за сутки подтвержден у 200 человек, общее число зараженных выросло до 202 235. Умерших среди зараженных коронавирусом за сутки нет, всего с начала эпидемии скончались 7093 человека.

Рост заболеваемости на Ставрополье начался в июле. В частности, с 1 по 12 июля суточное число заражённых ежедневно не превышало 50 человек, 13 июля за сутки было зафиксировано 83 случая заражения.

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Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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