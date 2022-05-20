Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращен на Ставрополье

20 мая 2022, 12:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больницах Ставрополья осталось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается, "все меньше нужно мест в "красных" зонах". "Поэтому продолжаем снижать число таких коек - сейчас их в больницах края развернуто 353. При этом 30% из них свободны", - сказано в сегодняшнем сообщении на его странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Владимирова, динамика распространения коронавируса находится на минимальных значениях за долгое время.

На сегодня число заболевших коронавирусом за период пандемии составило 197 174 человека, в том числе 54 - за минувшие сутки, 30 из них госпитализированы. 186 880 пациентов выздоровели, 7056 - умерли, говорится в сообщении губернатора.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.