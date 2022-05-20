Больничная койка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

20 мая 2022, 12:50

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращен на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больницах Ставрополья осталось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается, "все меньше нужно мест в "красных" зонах". "Поэтому продолжаем снижать число таких коек - сейчас их в больницах края развернуто 353. При этом 30% из них свободны", - сказано в сегодняшнем сообщении на его странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Владимирова, динамика распространения коронавируса находится на минимальных значениях за долгое время.

На сегодня число заболевших коронавирусом за период пандемии составило 197 174 человека, в том числе 54 - за минувшие сутки, 30 из них госпитализированы. 186 880 пациентов выздоровели, 7056 - умерли, говорится в сообщении губернатора.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Обязательная вакцинация от коронавируса продлена в Кабардино-Балкарии", "Власти Ставрополья продлили мораторий на QR-коды о вакцинации", "Власти Ставрополья указали на тяжелую ситуацию в школах из-за "омикрона"".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 мая 2022, 14:15

20 мая 2022, 14:12

  • Активисты отметили снижение числа азербайджанских беженцев с Украины

    Поток этнических азербайджанцев, желающих вернуться с Украины на родину, снизился, указали активисты, занимающиеся их эвакуацией после начала военной спецоперации. Консульство в Харькове возобновило работу, но оказывает помощь в первую очередь гражданам Азербайджана, сообщили в дипмиссии.

20 мая 2022, 13:35

  • Активист "Мусульманского единства" приговорен к шести годам колонии в Азербайджане

    Суд в Баку признал активиста движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатова виновным в незаконным обороте наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Гумбатов не признал вину. Полиция разогнала верующих, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать активиста. Несколько человек задержаны, сообщил член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

20 мая 2022, 13:02

20 мая 2022, 12:03

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи