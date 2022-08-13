Дагестанские активисты усомнились в необходимости ужесточения антиковидных мер

13 августа 2022, 12:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последние сутки в Дагестане выявлено 178 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 33 человека. Минздрав Дагестана сообщил, что для пациентов с COVID-19 подготовлено 200 коек. Новые ограничения в регионе пока не нужны, однако официальная статистика может быть недостоверной, отметили руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа на заседании оперштаба Дагестана по противодействию распространению коронавируса председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации и росте числа новых случаев заболевания COVID-19.

Как заявил Абдулмуслимов, охват тестированием в республике не соответствует требуемому нормативу - 145,5 исследований при нормативе 150 исследований на 100 тысяч населения в сутки. По его словам, при достигнутом в республике 89-процентном охвате подлежащего вакцинации населения ревакцинированы всего 17 процентов, следует из публикации, размещенной в Telegram-канале правительства Дагестана 11 августа.

В стационарах республики для пациентов с коронавирусом развернуто около 200 коек, кроме того, создан коечный резерв, сообщил представитель Минздрава Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

По словам сотрудника министерства, в больницах хватает кислорода, также имеется достаточное количество тестов во всех медицинских учреждениях. "В республике имеется 46300 экспресс ПЦР-тестов, они распределены по медицинским учреждениям районов и городов", - проинформировали в Минздраве.

Согласно информации на сайте "Стопкоронавирус.рф", по состоянию на 12 августа, за последние сутки в Дагестане было выявлено 117 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 32 человека, один больной умер. По данным на 13 августа, за последние сутки было выявлено 178 случаев заболевания, госпитализированы 33 человека.

В регионе рекомендован масочный режим. В общественных местах маски должны носить люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, невакцинированные от новой коронавирусной инфекции. Рекомендовано ограничить проведение в закрытых помещениях мероприятий с участием более 500 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре. При каких показателях роста заболеваемости предполагается ужесточить ограничения, в Роспотребнадзоре не прокомментировали.

Руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов подчеркнул, что с одной стороны, доверия к официальной статистике нет, с другой – рост заболеваемости пока не настолько высок, чтобы ее искажать. "По моему мнению, массового заболевания и распространенности COVID-19 не наблюдается. Не думаю, что нужны особые ограничения, тем более что соблюдать режим никто не будет", - считает Увайсов.

Председатель координационного совета НКО Дагестана, член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев заявил, что не доверяет официальной статистике по заболеваемости COVID-19 в Дагестане. "Когда в 2020 году началась эпидемия, скрывали огромный рост заболевших и умерших, у многих ставили диагноз - пневмония. (Представители общественных организаций) добивались правды, нас за это ругали. На меня в прокуратуру написали заявление за то, что я распространяю клевету по росту заболевших. Поэтому сейчас я не склонен доверять статистике. С мест (представители НКО) пока не получали информацию о существенном росте. Будем отслеживать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хадулаев также отметил, что нет предпосылок для ужесточения мер среди населения, тем более что их в большинстве случаев никто в Дагестане не соблюдает.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.