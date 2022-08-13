Анализ крови на коронавирус. Фото c сайта pixabay.com.

13 августа 2022, 12:25

Дагестанские активисты усомнились в необходимости ужесточения антиковидных мер

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последние сутки в Дагестане выявлено 178 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 33 человека. Минздрав Дагестана сообщил, что для пациентов с COVID-19 подготовлено 200 коек. Новые ограничения в регионе пока не нужны, однако официальная статистика может быть недостоверной, отметили руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа на заседании оперштаба Дагестана по противодействию распространению коронавируса председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации и росте числа новых случаев заболевания COVID-19.

Как заявил Абдулмуслимов, охват тестированием в республике не соответствует требуемому нормативу - 145,5 исследований при нормативе 150 исследований на 100 тысяч населения в сутки. По его словам, при достигнутом в республике 89-процентном охвате подлежащего вакцинации населения ревакцинированы всего 17 процентов, следует из публикации, размещенной в Telegram-канале правительства Дагестана 11 августа.

В стационарах республики для пациентов с коронавирусом развернуто около 200 коек, кроме того, создан коечный резерв, сообщил представитель Минздрава Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

По словам сотрудника министерства, в больницах хватает кислорода, также имеется достаточное количество тестов во всех медицинских учреждениях. "В республике имеется 46300 экспресс ПЦР-тестов, они распределены по медицинским учреждениям районов и городов", - проинформировали в Минздраве.

Согласно информации на сайте "Стопкоронавирус.рф", по состоянию на 12 августа, за последние сутки в Дагестане было выявлено 117 случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 32 человека, один больной умер. По данным на 13 августа, за последние сутки было выявлено 178 случаев заболевания, госпитализированы 33 человека.

В регионе рекомендован масочный режим. В общественных местах маски должны носить люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, невакцинированные от новой коронавирусной инфекции. Рекомендовано ограничить проведение в закрытых помещениях мероприятий с участием более 500 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре. При каких показателях роста заболеваемости предполагается ужесточить ограничения, в Роспотребнадзоре не прокомментировали.

Руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов подчеркнул, что с одной стороны, доверия к официальной статистике нет, с другой – рост заболеваемости пока не настолько высок, чтобы ее искажать. "По моему мнению, массового заболевания и распространенности COVID-19 не наблюдается. Не думаю, что нужны особые ограничения, тем более что соблюдать режим никто не будет", - считает Увайсов. 

Председатель координационного совета НКО Дагестана, член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев заявил, что не доверяет официальной статистике по заболеваемости COVID-19 в Дагестане. "Когда в 2020 году началась эпидемия, скрывали огромный рост заболевших и умерших, у многих ставили диагноз - пневмония. (Представители общественных организаций) добивались правды, нас за это ругали. На меня в прокуратуру написали заявление за то, что я распространяю клевету по росту заболевших. Поэтому сейчас я не склонен доверять статистике. С мест (представители НКО) пока не получали информацию о существенном росте. Будем отслеживать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Хадулаев также отметил, что нет предпосылок для ужесточения мер среди населения, тем более что их в большинстве случаев никто в Дагестане не соблюдает.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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Примечание:

"Минздрав заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане", "Суд отказал в компенсации родным умершего во время пандемии в Дагестане фельдшера", "Отчет властей Дагестана о снижении заболеваемости COVID-19 вызвал скепсис в соцсети".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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