Юрий Грудинин, фото: пресс-служба "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева"

13 августа 2022, 03:49

Обвинение потребовало пять лет для Юрия Грудинина

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор запросил для бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева" Юрия Грудинина, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, пять лет колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", 14 января началось рассмотрение дела бывшего гендиректора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева" (ТАНТК имени Бериева) Юрия Грудинина, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вину Грудинин не признал.

Представитель гособвинения на суде по делу бывшего генерального директора ТАНТК имени Бериева потребовал для Юрия Грудинина пять лет колонии общего режима, сообщает 12 августа "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Таганрогского городского суда.

Защита, в свою очередь, настаивает, что Грудинин должен быть оправдан.

Всего в уголовное дело входят 17 томов, по нему допрошено почти 70 свидетелей, сообщает "Ростов-Газета".

Напомним, что Грудинин обвиняется в том, что в августе 2016 года он направил ходатайство об изменении состава авторов патента на самолет-амфибию, внеся в него свое имя, хотя в момент разработки судна не работал на заводе. За это в дальнейшем он получал за это выплаты. Второй эпизод мошенничества связан с необоснованным начислением руководящим составом ТАНТК премии, которые, как считает следствие, Грудинин присвоил.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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