Обвиняемый в отравлении сотрудников авиазавода в Таганроге попросил суд оправдать его

16 октября 2021, 07:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время прений в горсуде Таганрога по делу о массовом отравлении сотрудников авиазавода таллием, прокурор потребовал приговорить обвиняемого по делу Владислава Шульгу к восьми годам заключения. Шульга отверг свою вину и попросил суд об оправдательном приговоре.

Как сообщал "Кавказский узел", обвиняемого в массовом отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им.Бериева (ТАНТК), которого отпустили из-под домашнего ареста, 6 сентября 2018 года отстранили от работы по решению суда. В мае 2020 года обвинение по делу об отравлении 34 сотрудников авиазавода было предъявлено сотруднику авиазавода Владиславу Шульге. По версии следствия, преступление было совершено на почве личной неприязни.

Отравление сотрудников ТАНТК таллием произошло в ноябре-декабре 2017 года. В апреле 2018 года силовики сообщили о задержании коллеги пострадавших. 6 сентября 2018 года его отстранили от работы по решению суда. Из материалов дела следует, что обвиняемый полностью признал свою вину, однако защита заявила, что он дал показания под давлением.

Прокурор выдвинул версию об отравлении из мести

13, 14 и 15 октября в Таганрогском городском суде Ростовской области состоялись прения по делу Владислава Шульги, следует из аудиозаписей заседаний, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Гособвинитель повторил версию следствия, согласно которой Шульга, "являясь сотрудником ПАО "ТАНТК имени Бериева", в период не позднее 24 октября 2017 года изготовил водорастворимое вещество с содержанием химического элемента таллия, имеющего значительное отравляющее воздействие при употреблении внутрь. "Полученное вещество было добавлено в 19-литровые бутылки с питьевой водой, предназначенной для употребления в пищу сотрудниками предприятия, тем самым было подвергнуто опасности отравления неограниченное количество граждан", – сказал прокурор.

Мотивом действий Шульги прокурор счел "причинение вреда здоровью сотруднику этого предприятия [начальнику конструкторского бюро Виктору] Зубковскому, на почве личных неприязненных отношений в связи с конфликтной ситуацией при исполнении трудовых обязанностей, а также причинение вреда здоровью сотруднику этого предприятия [юристу Сагилю] Махмудову" из-за дорожного конфликта.

К отягчающим обстоятельствам гособвинитель отнес "совершение преступления из мести, с использованием ядовитых веществ". Прокурор попросил приговорить Шульгу к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы на один год.

Владислав Шульга обвиняется в семи эпизодах умышленного причинения легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ России), двух эпизодах умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни (пункт "а" части 2 статьи 112 УК России) и одном эпизоде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом (пункт «в» части 2 статьи 111 УК России). Максимальное наказание по более строгой из них предусматривает до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело поступило в суд 27 мая 2020 года, следует из картотеки на сайте суда. Шульга находится под подпиской о невыезде.

Адвокат потерпевшей попросил оправдать подсудимого

По уголовному делу признаны потерпевшими 34 человека, однако в прениях участвовали только трое из них. Так, потерпевшая Татьяна Бережная заявила, что считает Шульгу непричастным. "Я скажу единственное, что я до последнего уверена, что во всем этом виноват завод, а Шульга виноват только в том, что своим признанием он помешал нормальному расследованию, выявлению истинного виновника этого дела", – высказалась она. Еще одна потерпевшая — Виктория Ткачева от выступления отказалась.

Поддержал обвинение только Константин Колесников. "По вопросу того, было или нет преступление, я считаю, что преступление имело место. По вопросу виновности подсудимого – были представлены доказательства, я склоняюсь к их верности. По вопросу определения наказания – я не могу ответить, ограничение или лишение свободы", – сказал он.

Представитель потерпевшей Алейниковой Валерий Скоробогатов в своем выступлении посчитал вину недоказанной. "С моей точки зрения, по настоящему уголовному делу суду нужно критическое отношение к доказательствам по делу, потому что тот контент, который оглашался в ходе судебного следствия, на 4/5 вообще доказательствами не является. Если сейчас не остановить таких следователей, таких экспертов, то в нашей стране говорить о правосудии говорить будет вообще невозможно", – начал свою речь юрист.

По утверждению Скоробогатова, посуда, изъятая из кабинетов потерпевших, следов таллия не имеет и это противоречит явке Шульги с повинной, а его показания, скорее всего, являются самооговором, поэтому Шульгу надо оправдать. "Шульга может вызывать любые эмоции, но это не означает виновности в совершении преступления. Из того, что я здесь слышал… если мне кто-то сможет объяснить, как тремя бутылками можно отравить 34 потерпевших, если мне кто-то сможет объяснить, какой бутылкой отравили Зубковского… Причастен ли к этому Шульга – я не знаю, здесь нет ни одного убедительного доказательства, кроме его явки с повинной. Все остальное, что в деле есть, оно вообще не согласуется между собой, оно противоречит друг другу", – сказал представитель потерпевшей.

"Суть проверки показаний на месте — Шульга дает показания, а потом следователь говорит: "мы хотим проверить данные тобой показания, покажи, где ты травил воду". Он их привозит в корпус КБ, поднимает на четвертый этаж, но бутылки на четвертом этаже никогда не стояли. Его явка противоречит доказательству, все потерпевшие говорят, что бутылки стояли на первом этаже", – сказал Скоробогатов.

Шульга отверг свою причастность к массовому отравлению

Сам Владислав Шульга завершил выступать в прениях 15 октября. Он заявил, что "в ходе рассмотрения указанного уголовного дела событие преступления не установлено". "Экспертизы на содержание таллия в воздухе и на поверхностях в кабинетах отделов ОПО, КДО и СКБ не проводились, таким образом расследование было неполным и не объективным. Источник поступления в организм потерпевших соединений, содержащих таллий, не установлен. <…> Также осталась невыявленной полностью причина ухудшения здоровья сотрудников отделов ОПО, КДО и СКБ, так как в ходе проверок указанных кабинетов органами Роспотребнадзора было выявлено значительное превышение ПДК в воздухе по содержанию мышьяка, который, по данным справочной литературы, в пять раз токсичнее таллия. Однако данный факт был сокрыт администрацией предприятия.

Потерпевшие [не прошли своевременно] диагностику на наличие в биосредах организма повышенного содержания мышьяка и не смогли получить соответствующее адекватное лечение. Первые анализы были сданы лишь 06 января 2018 года то есть, спустя три недели после интоксикации, в то время как материалами уголовного дела установлено, что диагностика отравлений мышьяком посредством анализов крови и мочи возможно лишь в течение нескольких суток после поступления мышьяка в организм <…>.

"Таким образом, факт воздействия на потерпевших соединений мышьяка достоверно установлен, а вот оценка вреда здоровью, который причинило указанное воздействие, так и не была дана. Безобразно и с вопиющими нарушениями уголовно-процессуального законодательства проведены и сами судебно-медицинские экспертизы", – заявил Шульга.

Свою причастность к каким-либо противоправным действиям, направленным на воздействие на потерпевших токсичных веществ, он назвал "не установленной ни одним доказательством". "Указанные вещества не были обнаружены ни в жилище Шульги, ни в посуде потерпевших, также не имеется и свидетелей каких-либо противоправных действий Шульги. Зато факт использования токсичных веществ самим ПАО ТАНТК имени Бериева был установлен еще в ходе предварительного расследования наличием служебных записок на выдачу отравы для крыс, которой распоряжался сотрудник ТАНТК (ФИО)", – сказал он.

Шульга добавил, что ТАНТК не только хранило в неустановленном месте, но и самостоятельно применяло токсичные вещества, состав которых так и остался неизвестен. Тогда как представитель сторонней организации дал показания что корпуса СКБ и ОКБ их организация не обрабатывала. "Ни сотрудники следственных органов, ни представитель прокуратуры, ни суд, притворившись глухими и слепыми, не сочли нужным проверить указанные факты", – отметил Шульга.

"Единственной целью данного процесса видится замыливание глаз общественности и потерпевшим, с сокрытием практически доказанной материалами уголовного дела вины предприятия в причинении вреда здоровью потерпевших путем халатного применения неустановленных ядов для грызунов <…>. Выход был найден в назначении виноватого", – резюмировал Владислав Шульга.

Рассмотрение дела запланировано на 15.00 мск 25 октября. Ожидается, что в прениях будет выступать защитник Шульги, потом подсудимому будет предоставлено последнее слово, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 18 августа 2020 года суд назначил Владиславу Шульге 10 тысяч рублей штрафа за оскорбление правоохранителей и судей в соцсети. 14 октября суд в Ростове-на-Дону направил дело об оскорблении на новое рассмотрение в Таганрогский городской суд, сославшись на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. 24 декабря Таганрогский горсуд во второй раз признал комментарий Владислава Шульги в соцсети оскорблением полицейских и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Шульга назвал административное дело необоснованным. 30 марта Ростовский облсуд оставил в силе этот штраф. Шульга будет обращаться в Европейский суд по правам человека, сказал его адвокат.