Владислав Шульга (слева). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PVbC0A82RZ8

11 ноября 2021, 11:51

Обжалован приговор Шульге по делу об отравлении таллием в Таганроге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита обжаловала приговор инженеру-конструктору Владиславу Шульге, осужденному на восемь лет колонии по делу о массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге.

Как писал "Кавказский узел", прокурор требовал приговорить Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Шульга не признал вину и попросил суд об оправдательном приговоре. В последнем слове он также не признал вину, сообщили в суде. 8 ноября Шульга был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Жалоба на решение суда, приговорившего Владислава Шульгу к восьми годам колонии, была подана 10 ноября в Таганрогский городской суд, пишет сегодня со ссылкой на представителя Объединенной пресс-службы судов Ростовской области "Интерфакс".

Напомним, по версии следствия, Шульга, работая в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им.Бериева, изготовил вещество с содержанием таллия и добавил его в 19-литровые бутылки с питьевой водой, чтобы причинить вред начальнику конструкторского бюро "на почве личных неприязненных отношений в связи с конфликтной ситуацией при исполнении трудовых обязанностей", а также юристу предприятия из-за дорожного конфликта. Шульга заявил в суде, что на предприятии не только хранились, но и применялись токсичные вещества, состав которых так и остался неизвестен, а следователи вместо того, чтобы проверить вину предприятия, "назначили виноватого".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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