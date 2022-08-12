Красный Крест в Армении насчитал 303 пропавших без вести после карабахской войны

12 августа 2022, 09:40

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Пропавшими без вести после войны в Нагорном Карабахе числятся 303 жителя Армении, сообщила республиканская делегация Международного комитета Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Следком Армении сообщил, что в ходе боевых действий осенью 2020 года в Нагорном Карабахе погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести.

После карабахской войны 2020 года пропавшими без вести числятся 303 жителя Армении, сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу Армянской делегации Международного комитета Красного Креста.

Делегация сообщила также, что получила более 1450 обращений от членов семей без вести пропавших. В том числе четыре семьи обратились в МККК для выяснения судьбы пропавших родственников, еще 12 семьям удалось получить информацию о своих родных, информирует "Еркрамас".

Согласно сообщению, МККК посещает военнопленных и гражданских лиц, "способствуя поддержанию их связи с родственниками", пишет издание.

Напомним, по данным Госкомиссии Нагорного Карабаха по делам военнопленных и пропавших без вести, 33 военнослужащих Армии обороны и 20 мирных жителей пропали без вести в ходе осенней войны 2020 года. МИД Азербайджана сообщил в августе 2021 года, что пропавшими без вести числятся семь участников карабахской войны 2020 года.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории перешли под контроль Азербайджана после военных действий, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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