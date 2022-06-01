Оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне

01 июня 2022, 01:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти несколько раз обнародовали данные о гибели армянских солдат в осенней войне в Нагорном Карабахе, пытаясь скрыть истинное число потерь, заявили участники митинга в Ереване. Никол Пашинян должен понести ответственность за смерть армянских военных, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая полиция Армении отчиталась о 111 задержанных за хулиганство в ходе акции протеста у здания правительства в Ереване. Оппозиционеры заявили, что полицейские применяли избыточную силу при задержаниях. 31 мая движение "Сопротивление" организовало шествие по улицам Еревана, в ходе которого депутаты от оппозиции требовали принять их в Генпрокуратуре и ряде министерств, а также попытались встретиться с ректором Ереванского государственного университета. Однако руководители ведомств и университета отказались от встречи с оппозицией. Протестующие все чаще получают травмы из-за применения полицейскими неправомерной силы, заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян. Замглавы полиции сообщил о шести госпитализированных силовиках.

C 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Оппозиция 31 мая провела митинг и шествие с требованием отставки Никола Пашиняна и его правительства, следует из прямого эфира на сайте Yerkir.am, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Сторонники оппозиции прошлись шествием по центральным улицам Еревана. Участники акции светили фонарями своих мобильных телефонов, скандировали лозунги против Пашиняна. Они призвали общество к консолидации вокруг национальных вопросов. После шествия участники акции вернулись на площадь Франции, где уже почти месяц разбит палаточный городок.

Никол Пашинян ответственен за гибель армянских солдат в осенней войне в Нагорном Карабахе, заявил на митинге бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян. Правящая партия много раз публиковала данные о боевых потерях и каждый раз, по его словам, официальные данные отличались.

«Первый раз данные озвучил [в ноябре] бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян. По его данным, в войне в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) погибло 4750 человек. Однако власти не отреагировали на публикацию. 5 января 2021 года Минобороны Армении в ответ на журналистский запрос заявило, что данные по боевым потерям – государственная тайна», - сказал Казарян.

20 января 2021 года на тот момент вице-премьер Тигран Авинян заявил в парламенте, что погибли 3439 человек - то есть всего через 15 дней потери по боевым потерям перестали быть государственной тайной, отметил бывший посол.

«14 апреля 2021 года Пашинян в парламенте озвучил другую цифру – 3621 погибший в осенней войне. При этом он заявил, что данные уточняются, и общее число боевых потерь не превысит 4000», - сказал он.

7 июня 2021 года во время предвыборной кампании Пашинян представил очередные приблизительные данные, заявив, что число погибших составит около 3700 человек, напомнил Казарян. «24 августа того же года во время обсуждения программы правительства Пашинян заявил, что число погибших составляет 3773 человек, а всего через два дня данные по боевым потерям увеличились до 3777 человек», - сказал бывший глава дипмиссии.

Казарян обвинил Пашиняна в манипуляциях с данными боевых потерь. По его словам, в армии не может быть неточностей. «В армии ведется скрупулезный учет, ведется подсчет не только численности состава, но и размер обуви, одежды и группы крови. Ежедневно в армии ведется перекличка. И за одну перекличку можно было уточнить, сколько военных в строю, а сколько ранено. Данные по боевым потерям – константа, она не может меняться. Власти преднамеренно скрывают число погибших на войне в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха)», - считает Казарян.

Он также напомнил, что 19 января 2022 года Следком Армении заявляет о гибели 3809 человек. По его словам, данные по боевым потерям постоянно меняются. «Власти отлично знают, скольких убили», - заключил Казарян.

21 марта Следком Армении заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Депутат фракции «Честь имею», представитель Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян считает, что заявление, внесенное оппозицией на обсуждение в парламент, стало главной повесткой в политической жизни страны.

Внеочередное заседание парламента, в повестку которого включено рассмотрение заявления об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях, запланировано на 3 июня. В заявлении сказано, что Армения содействует праву на самоопределение и международное признание Нагорного Карабаха, а сам Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. В нем указано, что Армения – гарант безопасности Нагорного Карабаха и его права на независимость.

«Армения обязана содействовать в самоопределении Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), зафиксировать, что никогда он не будет в составе Азербайджана. Для любого армянина это неоспоримый факт. Но правящая сила избегает заявлений о праве Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) на самоопределение. По этой причине за последний год ни одна международная структура не говорит о независимости Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), а только о правах этнических армян», - заявил он на митинге.

Формулировка "этническое армянское население Карабаха", употребленная председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, исключает право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, которого они добиваются на протяжении тридцати лет, заявили ранее президент и депутаты парламента непризнанной республики.

Армения должна стать гарантией безопасности Нагорного Карабаха, но после осенней войны она стала для него лишь социальным хабом, добавил оппозиционный депутат. «Армения сегодня оказывает лишь финансовое содействие и ноль в вопросах безопасности», - отметил Мамиджанян.

Власти стремятся изолировать оппозицию, чтобы пресечь все возможности получить ответ от чиновничьего аппарата, каким им видится будущее Нагорного Карабаха, сказал координатор протестного движения, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. «Для этого Пашинян привлек всю полицию, которая оцепила не только госучреждения, но и столичные вузы», - отметил он на митинге.

По его мнению, полицейский произвол при разгоне акции протеста у правительственного корпуса №3 стал следствием митингов и шествий 28 мая в Армении и Нагорном Карабахе. «В акциях в Ереване и Степанакерте приняли участие несколько десятков тысяч человек. И это вызвало страх у Пашиняна, который дал указание действовать с демонстрантами жестко», - предположил оппозиционный политик.

28 мая в день Первой республики оппозиция провела автопробег из Апарана и Сардарапата и шествие по Еревану. В Степанакерте и Мартуни по случаю дня Первой республики также прошли акции, участники которых выразили солидарность с протестующими в Армении против действующих властей. В акции в Степанакерте приняло участие более 10 тысяч человек, у полиции не было приказа им мешать, сообщили в пресс-службе МВД Нагорного Карабаха.

За последние четыре года власти увеличили внешний долг Армении, добавил Сагателян. «Об этом сегодня (31 мая) сказал министр финансов, который заявил, что в 2020 году внешний долг составил 63,5% от ВВП. Власти сокращают расходы на армию, увеличивая расходы на полицию. Пашиняна беспокоит собственная власть, а не надежная граница», - считает он.

В 2021 году государственный долг Армении по отношению к ВВП составил 60,3%, что на 3,2% меньше, чем в 2020 году, сообщил 31 мая со ссылкой на министра финансов Армении Тиграна Хачатряна News.am.

Сагателян анонсировал 1 июня встречу представителей оппозиционного движения с внепарламентскими политическими силами, которые должны будут озвучить свои позиции касательно заявления.

«Митинга и шествия завтра (1 июня) не будет. Но день будет насыщенным. Запланированы встречи с представителями Союза писателей, Академией наук. В 17.00 (по местному времени, 16.00 мск) пройдет шествие женщин с детьми, приуроченное ко Дню защиты детей», - заключил оппозиционный политик.

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