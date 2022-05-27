Оппозиция попыталась сорвать встречу президента Черногории с Пашиняном

27 мая 2022, 01:59

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Встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем в Ереване прошла на фоне акции протеста. Пашинян не может представлять интересы армянского народа, заявили оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста. Сегодня участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность с родственниками погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году. У здания Высшего судебного совета Армении прошла акция родителей погибших солдат, которая была вызвана решением суда рассматривать в закрытом режиме жалобу на отказ возбудить дело о госизмене и привлечь Никола Пашиняна в качестве обвиняемого. Председатель совета заявил протестующим, что не может повлиять на решение суда.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сторонники оппозиции провели 26 мая шествие с требованием отставки Пашиняна и его правительства, следует из прямого эфира с акции на сайте Yerkir.am, который посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции прошлись от площади Франции к площади Республики, на которой расположено здание правительства. «В правительственном здании запланирована встреча Пашиняна с президентом Черногории Мило Джукановичем. Мы идем туда сказать, что у Пашинян нет мандата, и он не представляет интересы армянского народа. Пашинян нелегитимен, и любая договоренность с ним недействительна», - заявил координатор протестного движения, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Силовики стянули на центральную площадь усиленные наряды полиции, в том числе спецназ. Полиция выставила перед зданием правительства кордон в несколько рядов. На крыше правительственного здания были выставлены снайперы.

На площади Республики активисты скандировали лозунги, в которых призвали Пашиняна уйти в отставку, и дули в вувузелы.

Организаторы акции заявили, что им удалось нарушить протокол встречи с иностранным гостем, которого провели в здание через правительственные гаражи. Отныне все свои встречи Пашинян будет проводить за спиной силовиков, отметили они.

От здания правительства участники акции вернулись шествием на площадь Франции, где уже 25-й день разбит палаточный город.

Оппозиция анонсировала новые акции неповиновения, в том числе и в регионах. «Завтра (27 мая) вечером митинга не будет. А 28 мая (День Первой республики в Армении) в 16.00 (по местному времени, 15.00 мск) проведем автошествие из Сардарапата в Ереван. В 18.00 (по местному времени, 17.00 мск) состоится митинг, а после него шествие. Параллельно ереванской акции состоится митинг также в Степанакерте», - заявил Сагателян.

Внеочередное заседание парламента, в повестку которого включили принятие заявления об армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях, состоится 3 июня, добавил оппозиционный политик.

По требованию оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» 3 июня состоится внеочередное заседание Национального собрания республики, привели 26 мая сообщение пресс-службы парламента "Новости-Армения". Парламентская оппозиция побребовала, чтобы парламент выступил со специальными заявлениями, касающимися армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

«У правящей партии есть два варианта – признать, что они сдают Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) или принять заявление. Но я уверен, что правящая сила не станет нарушать обещания, данные Алиеву. Этот день станет началом их конца и политического забвения», - заявил Сагателян.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор. 23 мая по итогам встречи Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по вопросам делимитации границы с Азербайджаном и приграничной безопасности. Формулировка "этническое армянское население Карабаха", употребленная председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, исключает право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение, которого они добиваются на протяжении тридцати лет, заявили президент и депутаты парламента непризнанной республики.

В заявлении, которое оппозиция зачитала на митинге 25 мая, сказано, что Армения содействует праву на самоопределение и международное признание Нагорного Карабаха, а сам Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. В нем указано, что Армения – гарант безопасности Нагорного Карабаха и его права на независимость.

Делимитация и демаркация может быть проведена после возвращения армянских военнопленных и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, отмечается в заявлении.

«Делимитация не может быть проведена с нарушением территориальной целостности. В вопросе же армяно-турецких отношений исключается соглашение, которое поставит под сомнение геноцид армян 1915 года в Османской империи», - указано в нем.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

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