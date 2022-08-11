Обломки армянского военного вертолета найдены в Карабахе

11 августа 2022, 21:21

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В Карабахе обнаружены обломки военного вертолета вооруженных сил Армении, сбитого в ходе войны осенью 2020 года, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", что после осенней войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки и тела 1711 человек, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха 23 февраля. Поиски начались после прекращения боевых действий и несколько раз прерывались по разным причинам, в том числе из-за отказа азербайджанской стороны разрешить карабахским спасателям продолжать поиски.

Сегодня на территории села Туг Ходжавендского района (армянское название Мартунинский район, - Прим. "Кавказского узла") были обнаружены обломки вертолета "МИ-8" Вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что это обломки вертолета "МИ-8" ВС Армении, сбитого подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана вместе с экипажем 18 октября 2020 года в направлении села Туг Ходжавендского района, сказано в пресс-релизе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

21 марта Следком Армении заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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