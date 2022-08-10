Жалоба жителя Дагестана Шаври Гаджиева подана в ЕСПЧ

10 августа 2022, 15:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Юристы Центра защиты прав человека "Мемориал" направили в Европейский суд по правам человека жалобу на судебное разбирательство по делу Шаври Гаджиева, осужденного в 2020 году за финансирование терроризма. Российские суды нарушили требования ЕСПЧ, связанные с использованием показаний анонимных свидетелей, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2020 года Мосгорсуд оставил в силе приговор жителю Дагестана Шаври Гаджиеву, признанному виновным в финансировании терроризма. Просьбы адвокатов раскрыть личности анонимных свидетелей и признать недопустимыми такие доказательства, как рапорты силовиков, суд не удовлетворил. 18 февраля 2020 года Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил Гаджиева к восьми годам заключения. Защита заявила, что Гаджиев не был знаком с предполагаемым террористом Магомедом Магомадовым, которому, по версии следствия, перевел 10 тысяч рублей.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Центр защиты прав человека "Мемориал" направил в ЕСПЧ жалобу, в которой просит признать нарушения принципов справедливого судебного разбирательства при рассмотрении дела Шаври Гаджиева, которого Мосгорсуд осудил за финансирование терроризма. По мнению юристов, в деле Гаджиева были проигнорированы требования Европейского суда по правам человека, связанные с использованием показаний анонимных свидетелей, сообщили сегодня правозащитники центра в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

"Практика ЕСПЧ гласит, что обвинение против человека не может быть основано исключительно или по большей части на показаниях анонимных свидетелей. Также суд требует, чтобы «анонимность» свидетелей была действительно необходима для их защиты и интересов правосудия, а их показания использовались с осторожностью. Это значит, что власти должны дополнительно проверять достоверность таких показаний: например, путём проведения процедуры «опознания» обвиняемого анонимным свидетелем, чтобы убедиться, что свидетель и обвиняемый действительно знакомы", - указала юрист "Мемориала".

Суд "неоднократно" отклонял ходатайства защиты о проведении процедур "опознания обвиняемого" или очной ставки между Гаджиевым и свидетелями. При этом все обвинения против Гаджиева, касающиеся мотива и намерений денежного перевода, построены на показаниях анонимных свидетелей. В решениях российских судов сказано, что их показания "последовательны, достоверны и достаточны", в отличие от показаний свидетелей защиты, к которым суды отнеслись "критически" и сочли их полностью опровергнутыми "письменными доказательствами и показаниями свидетелей обвинения", приводит ЦЗПК "Мемориал" слова юриста.

Гаджиев был фигурантом двух дел о финансировании незаконных вооружённых формирований: "каждое из дел начиналось с его похищения", говорится в публикации Telegram-канала "Полный ПЦ 2.0".

"В 2015 года Шаври похитили сотрудники правоохранительных органов Дагестана. Они избивали и пытали его электрическим током. Под пытками мужчина признался, что покупал продукты и сим-карты, а также раздавал мелкие деньги членам некоего незаконного вооружённого формирования. В том же году он был осуждён на 2,5 года лишения свободы, вышел на свободу в июле 2017 года... 9 ноября 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали Шаври Гаджиева возле его дома в Махачкале. Через три недели родственники Гаджиева узнали, что его доставили в Москву и заключили под стражу по обвинению в финансировании терроризма", - напомнили правозащитники.

Отметим, в ноябре 2019 года адвокат Шаври Гаджиева указал, что показания засекреченных свидетелей по делу его подзащитного не подтверждены, а вина подсудимого обоснована только предположением следствия. Юрист ПЦ "Мемориал"* заявила, что намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в интересах Гаджиева.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Также были внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ. Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

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*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.