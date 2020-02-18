18 февраля 2020, 14:26

Суд приговорил дагестанца Шаври Гаджиева к восьми годам заключения

Дорогомиловский райсуд вынес сегодня приговор по делу о финансировании террористов. Житель Махачкалы Шаври Гаджиев, который обвиняется в переводе 10 тысяч рублей, получил восемь лет строгого режима.

Как сообщал "Кавказский узел",  обвинение просило признать Шаври Гаджиева виновным и лишить свободы на 10 лет, а защита настаивала на оправдании, заявив, что прямых доказательств вины подсудимого нет. Адвокат Юлия Бондаренко назвала обвинения против ее подзащитного "совокупностью сомнительных обстоятельств".

Гаджиева обвиняют по статье о финансировании незаконного вооружённого формирования (ч.1 ст.208 УК РФ). По данным следствия, в сентябре 2014 года он из банка в Москве перечислил 10 тысяч рублей человеку, принимавшему  участие в незаконном вооруженном формированиикоторое входило в террористическую организацию ИГ*. В обвинительном заключении указано, что Гаджиев отправил деньги в Сирию, одному из засекреченных свидетелей, с которым работал на стройке в Москве. Вина подсудимого обоснована только предположением следствия, считает адвокат.

Магомед Гаджиев, отец Шаври Гаджиева. Скриншот видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=THRU4s1fYVo&feature=emb_logo.Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Вера Белкина сегодня огласила приговор 32-летнему жителю Махачкалы Шаври Гаджиеву по обвинению в финансировании незаконного вооружённого формирования (ч.1 ст.208 УК): восемь лет строгого режима и год ограничения свободы после отбытия наказания, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", опубликованном на сайте организации.

Адвокаты намерены обжаловать приговор в Верховном суде РФ, сообщает "Кавказ. Реалии".

Напомним, на заседании суда 12 февраля Гаджиев отказался признать вину, заявив, что не мог перечислить деньги незнакомому человеку из-за небольшого заработка, долгов, а также находящихся на иждивении родителей-инвалидов.

Отец осужденного Магомед Гаджиев недавно перенес операцию по ампутации левой ноги. Свыше 40 лет он работал водителем большегруза, несколько раз обморозил ноги, что привело к проблемам с сосудами нижних конечностей и ампутации. Сейчас он безработный и не имеет средств для существования - пока что он ждет назначения пенсии по инвалидности. В своем видеообращении отец Шаври Гаджиева просил о справедливом разбирательстве.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии  войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Суд в Москве отказался рассекретить свидетелей по делу жителя Дагестана", "Суд отказался изменить меру пресечения для Кемала Тамбиева", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

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