Прокурор запросил десять лет тюрьмы для Шаври Гаджиева

17 февраля 2020, 21:30

В ходе прений по делу обвиняемого в пособничестве террористам дагестанца Шаври Гаджиева обвинение попросило признать его виновным, а защита настаивала на оправдании, заявив, что прямых доказательств вины подсудимого нет. 18 февраля ожидается оглашение приговора.

Как писал "Кавказский узел", суд отказался отпустить Шаври Гаджиева домой для ухода за отцом, который недавно потерял ногу. Гаджиев-старший записал видеообращение к силовикам и судьям с просьбой объективно разобраться в деле сына. Показания двух засекреченных свидетелей на заседании 12 декабря 2019 года не представили суду фактов, доказывающих виновность Гаджиева в пособничестве террористам, считает защита. На заседании суда 12 февраля Гаджиев отказался признать вину, заявив, что не мог перечислить деньги незнакомому человеку из-за небольшого заработка, долгов, а также находящихся на иждивение родителей-инвалидов.

Гаджиева обвиняют по статье о финансировании незаконного вооружённого формирования (ч.1 ст.208 УК РФ). Следствие полагает, что в сентябре 2014 года он из банка в Москве перечислил 10 тысяч рублей на счет обвиняемого по делу об организации финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Гаджиев рассказывал, что отправляет деньги в Сирию, одному из засекреченных свидетелей, с которым работал на стройке в Москве, указано в обвинительном заключении. Показания засекреченных свидетелей по делу Гаджиева не подтверждены, а вина подсудимого обоснована только предположением следствия, считает адвокат.

Сегодня в Дорогомиловском районном суде Москвы прошли прения сторон по делу Шаври Гаджиева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат подсудимого Юлия Бондаренко. По ее словам, гособвинитель просил суд приговорить Гаджиева к десяти годам лишения свободы, не уточнив вида исправительного учреждения.

Защита, выступившая в прениях, настаивала на невиновности Шаври Гаджиева и просила вынести оправдательный приговор. Как отмечает адвокат, все доводы обвинения строились на показаниях двух засекреченных свидетелей. «Эти свидетели дали показания, что они знают человека по имени Шаври, который говорил им, что собирался поддерживать своих друзей в Сирии. При этом фамилию они не называли, переводил он им деньги или как-то иначе оказывал материальную помощь, не говорили», - рассказала Юлия Бондаренко.

Адвокат пояснила, что, по версии следствия, от имени Шаври Гаджиева через операциониста банка в Москве был сделан платеж на десять тысяч рублей на гражданина Магомеда Магомадова, который якобы входил в незаконное вооруженное формирование.

«На суде допрашивали сотрудницу банка. Она сказала, что не видела Гаджиева в банке. К тому же в ходе следствия опознание с ее участием не проводилось, также нет и видеозаписей из помещения банка. Есть подпись в платежном документе о переводе денег. Однако проводивший почерковедческую экспертизу специалист не смог подтвердить, что подпись на документе принадлежит Гаджиеву», - сообщила Юлия Бондаренко.

Отец Шаври Магомед Гаджиев недавно перенес операцию по ампутации левой ноги. Мужчина более 40 лет работал водителем большегруза и уходил в длительные рейсы, несколько раз обморозил ноги, что с возрастом привело к проблемам с сосудами нижних конечностей и ампутации. Сейчас он безработный и не имеет средств для существования - Магомед только ждет, пока ему назначат пенсию по инвалидности. Мужчина отмечает, что нуждается в помощи после операции.

Адвокат указала также и на другие нестыковки в версии обвинения. «Мой подзащитный обвиняется в том, что он в сентябре 2014 года перевел деньги человеку, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ), которое, по версии обвинения, входило в террористическую организацию ИГИЛ*. Однако, как я отметила в ходе прений, ИГИЛ* был признан террористической организацией в декабре 2014 года. То есть для того, чтобы квалифицировать действия моего подзащитного по инкриминируемой статье, надо установить, что он заведомо знал, что деньги пойдут террористической организации. Кроме того, мы запросили ФСБ, входит ли якобы профинансированное Гаджиевым незаконное вооруженное формирование в «Исламское государство»*, на что ФСБ нам такой информации не представило. А вывод о том, что это НВФ является террористической организацией, был сделан на основе рапортов оперативных сотрудников, которые ничем не были подкреплены», - отметила Юлия Бондаренко.

Все обвинение в адрес Гаджиева адвокат назвала «совокупностью сомнительных обстоятельств».

Сам Гаджиев, по ее словам, свою вину не признал. Выслушав всех участников процесса, судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора назначено на завтра, 18 февраля, уточнила адвокат.

Как отметила Юлия Бондаренко, сегодня Гаджиев не жаловался на состояние здоровья.

«Шаври Гаджиева задержали в Дагестане, когда он отбывал наказание в виде ограничения свободы. Ни от кого он не скрывался, проживал под контролем органов ФСИН. Но перед арестом его якобы объявили в розыск. А после задержания на него оказывалось давление, принуждали к даче признательных показаний», - пояснила Бондаренко.

Оглашение приговора по делу Шаври Гаджиева назначено на 11.00 мск 18 февраля, уточняется в информации на сайте Дорогомиловского райсуда Москвы.

"Кавказский узел" собрал новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.