Машук. Фото: Riadchikova https://ru.wikipedia.org/

04 августа 2022, 19:07

Владимиров отменил разрешение на застройку Машука

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил свое постановление, согласно которому разрешалось строительство на горе Машук. Региональные власти выполнили требования прокуратуры и ставропольских экоактивистов. 

Как писал "Кавказский узел", 29 июля генпрокуратура потребовала отменить постановление правительства Ставрополья, разрешающее застройку горы Машук. Введенные изменения не отвечают требованиям законодательства и фактически полностью отменяют запреты на хаотичную застройку памятника природы, указало ведомство. 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил подписанное им постановление от 7 июля, согласно которому фактически разрешалась застройка горы Машук. "Отменить постановление правительства Ставропольского края "Об утверждении Положения о памятнике природы краевого значения "Гора Машук", - говорится в соответствующем документе, опубликованном сегодня на сайте регионального правительства. 

Постановление Владимирова вызвало протесты гражданских активистов. 26 июля Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, была задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просила отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук. В своей жалобе на действия губернатора Ставропольского края Валентина Величкина указывала, что в связи с подписанным Владимировым документом на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность". Полицейские не нашли правонарушений в действиях Величкиной.

22 июля экоактивист из Ставропольского края Андрей Фокин также направил жалобу на решение местных властей разрешить вырубку деревьев на горе Машук в администрацию президента России. «Губернатор Владимиров издал постановление… от 7 июля, в котором разрешается вырубка в ООПТ памятнике природы горы Машук в 1 и 2 зонах горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод», - говорилось в заявлении Фокина.

Напомним, Владимиров уже не в первый раз отменяет свои решения, связанные с использованием территории горы Машук. В июле 2020 он отменил ранее подписанные постановления об уменьшении территории природного заповедника. С жалобами о неправомерном изменении границ и застройке Машука выступили местные экологи и прокуратура. 

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Примечание:

"Экоактивист потребовал прокурорской проверки демонтажа моста на Ставрополье", "Экологи пожаловались на нападение во время инспекции под Ессентуками", "Верховный суд России поддержал активистов в споре о Бештаугорском заказнике"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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