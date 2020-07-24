Активисты добились возвращения земель заповеднику на горе Машук

24 июля 2020, 15:04

Губернатор Ставропольского края решил отменить ранее подписанные постановления об уменьшении территории природного заповедника «Гора Машук». С жалобами о неправомерном изменении границ и застройке памятника природы выступили местные экологи и прокуратура.

Как писал «Кавказский узел», в январе 130 жителей Ставрополья потребовали в суде признать недействительным постановление правительства об изъятии 203 гектаров земли из состава Бештаугорского заказника, на территории которого находится также гора Машук. В случае изменения границ заказника нарушится его целостность, это неблагоприятно скажется на его экологии, заявили они.

Природноый и историко-культурный памятник "Гора Машук" - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 метра над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатной дороге. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа" и грот Лермонтова, сообщает ТАСС.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление, отменившее предыдущие его решения о границах природного заповедника «Гора Машук», заявил глава региона во время «прямой линии» 23 июля. Особо охраняемая территория на горе Машук была создана в 2016 году по его инициативе, ввиду существовавшей тогда угрозы нецелевого использования земель этого заповедника, приводятся слова Владимирова на его сайте.

"Коммерческой застройки на Машуке никогда не будет, поверьте […] Мы отменили постановление по горе Машук. Сегодня просим всех собственников в судебном порядке идти и свои участки изымать", - приводит слова Владимирова ТАСС.

Постановление правительства края N381-п, опубликованное на сайте главы региона, было подписано 23 июля, оно в частности, отменяет постановление №34-п от 27 января, после которого территории заповедника уменьшилась на 70 гектаров, а также постановление №369-п от 14 июля, согласно которому 20 гектаров территории было возвращено.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края уже начало работы по возвращению всей территории горы статуса особо охраняемых природных территорий. «В соответствии с принятыми решениями начата работа по восстановлению режима особой охраны памятника природы», – цитируют сотрудника ведомства «Известия».

Специалисты министерства изучат использование земельных участков на горе и законность возведенных зданий: если будут выявлены нарушения, то на собственников и арендаторов подадут в суд, строения снесут, а землю вернут государству, отмечает издание.

С требованием отменить постановления о выведении из особо охраняемых природных территорий в районе Кавминвод в краевой суд ранее обращались местные активисты. Ставропольские экологи подали коллективный иск, касающийся и границ горы Машук, и вывода 200 га земель из состава ООПТ «Бештаугорский заказник», сообщает «Коммерсант».

Ранее власти Ставрополье инициировали изъятие из государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский» участка площадью 203 гектара, расположенного вблизи хутора Привольный. В марте 2019 года Независимый общественный совет Минераловодского городского округа выступил против изменения границ заказника.

В марте решение об изменении границ особо охраняемой природной территории Машук опротестовал также прокурор Ставрополья, однако губернатор края отклонил прокурорский протест без объяснений, информирует издание. После чего прокуратура обратилась в Ставропольский крайсуд, указав в жалобе, что территории заповедника были изъяты без экологической экспертизы и общественного обсуждения, с нарушением федеральных норм. Глава региона подписал постановление об отмене решение, изменивших границы Машука, не дождавшись решения суда, отмечает издание.

По данным издания, на изъятой январским постановлением территории горы Минстрой региона начал строительство всесезонного лагеря «Машук».

«Молодежный центр («Машук») будет состоять не из одной, а из двух площадок по адресу гора Машук. Эти два участка будут находиться на разной высоте, и их свяжет не только обычная, но и канатная дорога, а общая площадь будущего лагеря больше 80 тыс. кв. м. И все это: комплексы зданий, технических корпусов, подвод воды, газа, канализации — на территории горы-лакколита, под которой формируется целебная минерально-столовая вода», - привело слова секретаря «Содружества общественных объединений Юга России» Георгия Легкобитова издание 26 мая.

О начале строительства патриотического молодежного центра "Машук" в Пятигорске стало известно 27 апреля. "На горе Машук в Пятигорске стартовало строительство патриотического молодежного центра. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Социальная активность" (нацпроект "Образование)", - со ссылкой на управление по информполитике правительства края сообщил в этот день ТАСС. В сообщении управления отмечалось, что участок, на котором ведется строительство, не входит в особо охраняемую природную территорию. "Нижний лагерь "Машук" никогда не входил ни в границы памятника природы, ни особо охраняемой зоны: до них от стройки еще минимум сотня метров. В верхнем лагере работы не ведутся - там остается палаточный лагерь", - заявил тогда министр строительства края Валерия Савченко.

Прокуратура края завила о нарушении природоохранного законодательства при строительстве лагеря «Машук» 2 июня. «Проектной документацией строительства патриотического центра предусмотрена вырубка 150 деревьев на земельном участке, полностью входящем во вторую зону округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Пятигорска, где вырубка зелёных насаждений запрещена», - говорилось в сообщении на сайте ведомства.

На сайте прокуратуры Ставропольского края на 14.05 мск сегодня нет информации об оспаривании постановлений губернатора, касающихся территории горы Машук.