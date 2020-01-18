Жители Ставрополья потребовали сохранить Бештаугорский заказник

18 января 2020, 04:11

130 жителей Ставрополья потребовали в суде признать недействительным постановление правительства об изъятии 203 гектаров земли из состава Бештаугорского заказника. В случае изменения границ заказника нарушится его целостность, это неблагоприятно скажется на его экологии, заявили они.

Как писал «Кавказский узел», на Ставрополье власти инициировали изъятие из государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский» участка площадью 203 гектара, расположенного вблизи хутора Привольный. В марте 2019 года Независимый общественный совет Минераловодского городского округа выступил против изменения границ заказника.

Бештаугорский заказник основан в 1999 году постановлением губернатора Ставропольского края и охватывает территории городов-курортов Железноводск и Пятигорск, города Лермонтов, земель Прикумского и Ленинского сельсоветов Минераловодского района, земель Этокского и Пригородного сельсоветов Предгорного района. В заказнике расположены 13 памятников природы: горы Верблюд, Бык, Змейка, Развалка, Железная, Тупая, Бештау, Машук, Лысая, Медовая, Острая, Дубровка, Пятигорский большой провал. Общая площадь заказника, который состоит из шести участков, - 10276,26 гектара, говорится на сайте Минприроды Ставропольского края.

Ставропольский краевой суд 17 января начал рассмотрение иска 130 жителей края о признании недействительным постановления правительства региона, предусматривающего исключение территории площадью 203 гектаров из Бештаугорского заказника.

На судебном заседании присутствовали четверо истцов, чиновники правительства Ставропольского края, администрации Минеральных вод, специалисты, привлеченные истцами и ответчиками. В качестве слушателей на заседании присутствовали более 10 жителей Ставропольского края, передал из зала суда корреспондент «Кавказского узла».

Правительство Ставропольского края в иске обосновало исключение территории из заказника краевого значения планом строительства на ней предприятия совместно с зарубежными инвесторами. Истцы утверждают, что при принятии постановления «ответчик не исходил из предусмотренных федеральными законами основных задач, возложенных на лечебно-оздоровительные местности и курорты, их развитие и охрану». Правительство края не учло тот факт, что "заказник регионального значения «Бештаугорский» создан и функционирует на территории первой и второй зоны санитарной охраны курорта федерального значения", - отмечается в иске.

Представитель истцов Георгий Легкобитов заявил ходатайство о привлечении правительства России в качестве заинтересованного лица. «Заказник краевого значения «Бештаугорский» находится на территории федерального заказника «Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавминводы», – сказал он, добавив, что изменение границ заказника затрагивает права Правительства России.

Представители правительства Ставропольского края выступили против удовлетворения ходатайства. «Бештаугорский заказник – это региональный заказник, нет никаких оснований привлекать в качестве заинтересованного лица правительство России», - сказал представитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Сергей Лысенко.

Судья Наталья Задорнева отказала в удовлетворении ходатайства.

Специалист министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Татьяна Амелина пояснила, что 40 процентов в составе заказников составляют земли лесного фонда. Исключенный из заказника участок площадью 203 относится к землям сельхозназначения, отметила она. «На этих территориях не обнаружены объекты природоохранного значения», - сказала она.

Во время публичных слушаний в январе 2018 года чиновники правительства Ставрополья заявили, что на исключенной территории заказника планируется строительство рекреационного объекта, указал истец Валентина Величкина. «Есть видеозаписи, они приобщены к материалам дела», - сказала она.

Представители правительства Ставропольского края и администрации Минеральных Вод заявили, что никаких документов, соглашений о строительства этого объекта нет. «Это земли сельхозназначения, они не предусматривают строительство рекреационных объектов. Никаких данных о строительстве нет», - сказал представитель министерства туризма и оздоровительных курортов края Евгений Левенко.

Истцы назвали формальными доводы чиновников

Чиновники скрывают, какова причина вывода земель из заказника, считает истец, экоактивист Андрей Фокин.

"На слушаниях 8 февраля 2019 года чиновник правительства сказал, что инициаторами вывода земель являются собственники (земель). Речь идет о двадцати участках, у которых, по данным правительства, есть собственники", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Фокина, кто эти собственники, чиновники не пояснили.

Теперь в суде представитель правительства заявил, что "территории исключены по причине неэффективных трат правительства на их охрану", - отметил он. "Это формальная оговорка», - считает Фокин.

Последствия исключения земель из заказника будут критические, считает привлеченный в качестве специалиста на судебный процесс со стороны истцов гидрогеолог Владимир Супруненко.

"В начале 2000-х годов мы проводили государственную экологическую экспертизу территории заказника. Если исключить земли из заказника, то нарушится его целостность, будет нарушена система экологических коридоров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Супруненко отметил, что на этой территории есть множество видов редких растений и животные, внесенные в Красную книгу.

Следующее заседание суда назначено на 30 января.