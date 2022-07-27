Пожилая активистка из Минвод отпущена из отдела полиции в Москве

27 июля 2022, 00:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские не нашли правонарушений в действиях пенсионерки из Ставропольского края Валентины Величкиной, устроившей пикет на Манежной площади в Москве против строительства в природном заповеднике "Гора Машук".

Как писал "Кавказский узел", сегодня Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, была задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просила отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук.

Гора Машук находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют ее с юга, запада и севера. Необычайно богата источниками минеральных вод, говорится на сайте Министерства природы и экологии Ставропольского края. В июле 2020 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил ранее подписанные постановления об уменьшении территории природного заповедника "Гора Машук". С жалобами о неправомерном изменении границ и застройке памятника природы выступили местные экологи и прокуратура.

В полиции отказались возбуждать дело против пикетчицы Валентины Величкиной, сообщил вечером 26 июля со ссылкой на защитника Евгения Куракина правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В протоколе о доставлении пенсионерки говорится, что она не нарушила федеральный закон о митингах. Величкину отпустили из отдела полиции, говорится в сообщении.

Напомним, до пикета Валентина Величкина подала в администрацию президента и генпрокуратуру жалобу, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". В ней говорится, что жители Кавказских Минеральных Вод обеспокоены постановлением правительства Ставропольского края №379-п от 07 июля 2022 года "Об утверждении Положения о памятнике природы краевого значения "Гора Машук" и внесении изменения в подпункт 2.2 решения исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 4 января 1978 г. №9 "О взятии под особую охрану памятников природы" подписанного губернатором Владимировым. В жалобе активистка указывает, что в связи с подписанным Владимировым документом на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность".

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