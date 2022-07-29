Генпрокуратура обратила внимание на гору Машук после пикета активистки из Минвод

29 июля 2022, 18:41

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Спустя три дня после пикета 80-летней активистки из Минвод в Москве генпрокуратура потребовала отменить постановление правительства Ставрополья, разрешающее застройку горы Машук.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля Валентина Величкина, приехавшая в Москву, чтобы передать жалобу на действия губернатора Ставрополья президенту и генпрокурору, была задержана во время пикета на Манежной площади. Активистка просила отменить постановление краевых властей, которое разрешает вырубку деревьев на горе Машук. Полицейские не нашли правонарушений в действиях Величкиной.

В постановлении правительства Ставропольского края №379-п от 07 июля 2022 года "Об утверждении Положения о памятнике природы краевого значения "Гора Машук" и внесении изменения в подпункт 2.2 решения исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 4 января 1978 г. №9 "О взятии под особую охрану памятников природы", подписанном губернатором Владимиром Владимировым, описываются исключения, при которых разрешается строительство и реконструкция некапитальных строений и сооружений, объектов капитального строительства. В связи с этим на Машуке может быть построено большое количество "объектов капитального строительства", что "повлечет за собой утрату деревьев, растений, животных, а также может изменить выходы минеральных вод на поверхность", заявила Валентина Величкина в обращении к президенту России и генпрокурору.

По согласованию с Минприроды России правительством Ставропольского края для памятника природы краевого значения "Гора Машук" установлен новый режим использования, предусматривающий упразднение ряда действовавших еще с 1978 года ограничений на хозяйственную деятельность. В частности, теперь в границах особо охраняемой природной территории допускаются возведение капитальных и некапитальных объектов, снятие плодородного слоя почвы и рубка зеленых насаждений для проведения строительных работ, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

При этом Минприроды России не проводилась экспертиза обоснованности смягчения режима, указало ведомство. "Введенные изменения фактически полностью нивелируют запреты, принятые для пресечения хаотичной застройки памятника природы и иного негативного воздействия на него. Более того, новый режим использования памятника природы установлен без учета требований законодательства о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, которыми запрещается вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок. (...) Благодаря прокурорскому вмешательству уже пресечена попытка неустановленных лиц спилить более 160 здоровых деревьев", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

Надзорный орган в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства внес представление министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации с требованием отозвать согласование проекта положения о памятнике природы "Гора Машук". Также прокуратура потребовала от губернатора Ставропольского края отменить противоречащие федеральному законодательству положения, которые предусматривают новый режим использования памятника природы, указано в сообщении.

Гора Машук находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют ее с юга, запада и севера. Необычайно богата источниками минеральных вод, говорится на сайте Министерства природы и экологии Ставропольского края.

В июле 2020 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил ранее подписанные постановления об уменьшении территории природного заповедника "Гора Машук". С жалобами о неправомерном изменении границ и застройке памятника природы выступили местные экологи и прокуратура.

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