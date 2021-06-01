Верховный суд России поддержал активистов в споре о Бештаугорском заказнике

01 июня 2021, 04:39

Правительство Ставропольского края попыталось оспорить решение суда, который запретил вывести 230 га из состава Баштаугорского заказника. Однако Верховный суд России отказался рассматривать эту жалобу.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года 130 жителей Ставрополья обратились в суд с иском, в котором потребовали признать недействительным постановление краевого правительства об изъятии 203 гектаров земель из состава Бештаугорского заказника, на территории которого находится также гора Машук. В случае изменения границ заказника нарушится его целостность, это неблагоприятно скажется на его экологии, заявили они. 23 июля того же года губернатор Владимир Владимиров отменил свои решения о границах природного заповедника "Гора Машук". Коммерческой застройки на Машуке "никогда не будет", заверил глава региона. 17 января суд в Ставрополе удовлетворил иск местных жителей, однако глава региона заявил, что власти намерены отстоять решение об изменении границ заказника.

Верховный суд России не стал принимать к рассмотрению жалобу правительства Ставропольского края на решение 3-го апелляционного суда в Сочи, который признал незаконным решение Ставропольского краевого суда, не усмотревшего нарушения в переводе земель Бештаугорского заказника из статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Суд вынес такое решение еще 20 мая, но активисты узнали об этом только 31 мая.

Исковую жалобу представителя аппарата правительства Ставропольского края Нины Демьяновой с просьбой признать незаконным определение 3-го апелляционного суда в Сочи от 26 ноября 2020 года не стали передавать на рассмотрение в судебном заседании, говорится на карточке дела на сайте Верховного суда России.

Речь идет о коллективном иске более чем 400 истцов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член "Зеленой фракции" ставропольского отделения партии "Яблоко", один из истцов Андрей Фокин.

"Это иск, в котором мы оспаривали норму краевого закона. Мы сначала подали иск об оспаривании постановления правительства от 2019 года о выводе земель из статуса ООПТ. В процессе этого судебного разбирательства мы долго выясняли, на какой норме законодательства основан этот вывод. Нам представили эту норму. Тогда мы приостановили тот суд и подали новый иск - на эту норму. Есть особо охраняемые природные территории ООПТ. Есть нормы в законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется ввод земель в эти территории. Решили добавить какую-то территорию в ООПТ - на этот счет есть норма закона. Это же нельзя взять - и сделать просто так. А нормы, как выводить территории из ООПТ, нет в федеральном законодательстве. В ставропольском законодательстве такая норма была. Но если эта региональная норма не опирается на какую-то норму федерального законодательства, это незаконно, потому что региональное законодательство может опираться только на федеральное. Мы в суде выяснили, что такой федеральной нормы нет, и, соответственно, эта краевая норма была судом признана не действующей с момента принятия, с 2014 года. Ее приняли незаконно - и постановление на основе этой нормы потом приняли незаконно. То ли по некомпетентности, то ли по корыстным, коррупционным умыслам. Суд признал это в апелляции, в Сочи", - рассказал Фокин.

Ответчик - ставропольское правительство - подал жалобу на это определение апелляционного суда в Верховный суд России, и Верховный суд отказал им в принятии этой жалобы к рассмотрению в судебном порядке, добавил экоактивист.

Постановлением правительства Ставропольского края от 2019 года (основанным на норме, признанной незаконной) были внесены изменения в границы заказника "Бештаугорский" - часть территорий были изъяты, часть добавлены, уточнил Фокин.

"Еще до того, как вывели (из ООПТ) территории, была построена автодорога - тоже с массой нарушений. На этом участке, который потом вывели из ООПТ, собирались строить огромный санаторий и парк, практически город. Нам радостно сообщали по телевизору, что к нам придут иностранные инвестиции, появятся рабочие места. Но речь шла о территориях, которые относятся к заказнику, и тогда они спохватились и вывели из ООПТ эти территории. Но пока всё это происходило, несколько месяцев, успели построить туда автомобильную дорогу до хутора Привольный. Она там и была какая-то, разбитая, а тут провели хороший асфальт. То есть это еще до вывода земель было", - рассказал Фокин.

Тогда, по его словам, власти края "сначала постановлением вывели эту территорию в 200 га под этот китайский парк". "А потом еще дополнили это постановление - и вывели (из ООПТ) все грунтовые дороги в Бештаугорском заказнике. Это уже под нашумевший "велотерренкур". Это не отдельным постановлением было, а как дополнение к тому самому постановлению, которое мы начали оспаривать. Сразу после этого, через неделю, я поехал туда и обнаружил там первые нелегальные свалки. Я поговорил с егерем, и он мне сказал: "Я теперь не обязан это охранять. Неделю назад я это охранял, а теперь не обязан. Что я им скажу?". То есть люди начали привозить туда мусор, и егери перестали иметь возможность этому противостоять", - сообщил экоактивист.

Вывод земель Бештаугорского заказника, даже дорог, из статуса ООПТ наносит урон природному памятнику, подчеркнул Фокин. "Режим заказника подразумевает запрет на определенные виды деятельности, в том числе на проезд транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания - мотоциклов, квадроциклов, внедорожников. А они тоже стали ездить там. Они и до этого ездили, но не так - их гоняли егеря, а теперь они носятся, как хотят. С 2019 года. И егеря, опять же, ничего не могут сказать. В результате, во-первых, шум распугивает животных, которые там живут, в том числе краснокнижных птиц. Во-вторых, они раздалбывают эти дороги грунтовые. Ну и мусора от них тоже добавляется. То есть они едут по дороге - вроде как, они могут, потому что это уже не заказник, но то, что происходит в двух метрах от дороги, где уже заказник, уже как бы их и не интересует", - рассказал Фокин.

По его словам, самый "свежий" пример того, как планы по выводу земель Бештаугорского заказника из статуса ООПТ вредят природе, был обнаружен в начале этого года. "В январе 2021 года в Железноводске случился ледяной дождь, обледенение веток. Очень много поломало веток в Курортном парке, и глава города позвал всех жителей на субботник, помочь справиться с беспорядком. И пока жители разбирались с беспорядком неподалеку от входа в парк - пилили бензопилами, вывозили самосвалами эти ветки... Позже оказалось, что в глубине парка, на третьем терренкуре в это время появились свежеспиленные пеньки. Там сотни деревьев было. Кто-то спилил. И это внутри Бештаугорского заказника! И траектория, по которой были обнаружены спилы живых деревьев, соответствует схеме предполагаемого строительства велотерренкура. А ранее глава Железноводска Евгений Моисеев заявлял, что ради велотерренкура ничего пилить не будут, что деревья будут пересаживаться. И про эти пеньки непонятно. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении "неопределенного круга лиц". Но то, что деревья спилены так, чтобы было легче прокладывать велотерренкур, наводит на подозрения", - отметил он.

"Если бы не суды, они бы уже начали строить. Уже сколько скандалов было. Они в Железноводске на территории заказника по предполагаемому маршруту велотерренкура начали деревья рубить. Мы там насчитали 300 деревьев", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" экоактивист Евгений Кашуба. Он подчеркнул, что добиться возбуждения дела удалось не сразу. "Нам же сначала отказали в возбуждении уголовного дела. Сказали: "Да всё нормально, тут обледенение было, несколько веточек упало, и мы их подпилили". Но мы обжаловали этот отказ, и сейчас все-таки возбудили уголовное дело, где-то месяц назад. Здесь очень помогла поддержка Всемирного фонда дикой природы, они приехали, помогли нам определить ущерб, и после этого дело было возбуждено", - отметил он.

По словам Кашубы, "если бы не было суда, если бы всё осталось так, как они там приняли в 2019 году, это катастрофа была бы для Бештаугорского заказника". "Они на тот момент уже сотни гектар исключили из заказника под застройку. Да, они красиво прикрываются, что это, мол, велотерренкур, но на самом деле там 75 километров трассы шириной по шесть метров. Тут дело даже не в велодорожках, мы, может, тоже не против велодорожек, но они просто манипулируют общественным сознанием. Одно дело, когда речь идет о велодорожках, и другое - когда нам показывают асфальтированное шоссе, несколько десятков хозяйственных объектов... Там хозяйственное вмешательство - строительство, огромные забетонированные площади, канализация, освещение... Мы в проекте видели. И это - прямо на территории памятника природы, где категорически запрещена хозяйственная деятельность", - возмущается Кашуба.

По его словам, реализация проекта велотерренкура невозможна по закону. "Его невозможно построить, потому что на этой территории запрещено любое хозяйственное вмешательство, антропогенная нагрузка приведет к деградации как региона, так и заказника, неспроста же эти границы были установлены".

"Восторжествовал закон - закон федеральный на нашей стороне и на стороне нашей природы, наших жителей. Они отменили решение ставропольского суда и все нормы этого их (регионального) закона, который был принят незаконно. Соответственно, все эти участки, которые они своим незаконным постановлением исключили из заказника, вернулись в заказник. То есть точка уже окончательно поставлена. У нас большой праздник, который мы не празднуем. Мы так ждали Верховного суда, что он станет на нашу сторону, и он это сделал. Но они же дальше пошли, они теперь через Госдуму этот закон пропихивают. Они теперь добиваются того, чтоб всё узаконить через федеральный закон. Если они это сделают, беда придет не только на Ставрополье. Под ударом окажется не только Бештаугорский заказник, а все ООПТ по всей России", - сказал Кашуба.

Он пояснил, что имеет в виду законопроект, который вносит в Госдуму дума Ставропольского края. "Насколько я знаю, после этого (после того, как ставропольская дума выступила с инициативой) еще с думы Ямало-Ненецкого округа тоже - подобный закон они вносят. С двух сторон наступают", - отметил собеседник.

В апреле депутаты Ставропольской краевой думы по инициативе губернатора направили в Госдуму закон, позволяющий менять границы особо охраняемых природных территорий регионального значения. На сайте природоохранной организации "Гринпис" в связи с этим была опубликована петиция "Региональные заказники и памятники природы под угрозой" о недопустимости изменения границ таких природоохранных объектов. "Многие заказники и памятники природы сохраняют места обитания редких видов животных и растений [...] Если закон будет принят, из этих территорий могут быть вырезаны куски для добычи нефти, вырубок леса или строительства горнолыжных курортов", - говорится в петиции, которая по данным на 04.30 мск сегодня, 1 июня набрала 36 269 подписей.

"Конечно, сегодня (31 мая) очень знаменательный день. Мы бы с удовольствием его отпраздновали, так как это последняя точка поставлена, у них больше некуда жаловаться и некуда дальше идти, но вот теперь еще большой вопрос, что будет в Госдуме, смогут ли они это продавить через Госдуму", - заключил Кашуба.

Комментариями представителей администрации Ставропольского края по поводу решения Верховного суда Российской Федерации "Кавказский узел" пока не располагает.