Ставропольские активисты добились сохранения границ Бештаугорского заказника

17 января 2021, 12:45

Суд в Ставрополе удовлетворил иск местных жителей, которые требовали признать недействительным постановление краевого правительства об изъятии 203 гектаров земель из состава Бештаугорского заказника. Власти намерены отстоять решение об изменений границ заказника, заявил губернатор края.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года 130 жителей Ставрополья обратились в суд с иском, в котором потребовали признать недействительным постановление краевого правительства об изъятии 203 гектаров земель из состава Бештаугорского заказника, на территории которого находится также гора Машук. В случае изменения границ заказника нарушится его целостность, это неблагоприятно скажется на его экологии, заявили они. 23 июля того же года губернатор Владимир Владимиров отменил свои решения о границах природного заповедника "Гора Машук". Коммерческой застройки на Машуке "никогда не будет", заверил глава региона.

Ставропольский краевой суд счел незаконным исключение земель из Бештаугорского заказника, сообщило 16 января 1777.Ru. По данным издания, в ноябре 2020 года Сочинский апелляционный суд встал на сторону истцов, и дело вернули на рассмотрение в Ставрополь, а 15 января приостановленный иск по постановлению был рассмотрен с учётом новых обстоятельств.

За день до заседания суда губернатор края на пресс-конференции сообщил, что правительство региона "пойдет до конца", чтобы отстоять это постановление. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о целях, которые преследует губернатор, внося на рассмотрение в краевую думу законопроект об изменениях в краевой закон №33 «Об особо охраняемых природных территориях», пишет NewsTracker.

"Мы точно будем оспаривать дальше. Но, тем не менее, мы подготовились сегодня, у нас идет оспаривание вопроса, связанного с ликвидацией особо охраняемых природных территорий. Мы никогда ничего не ликвидировали. Вы знаете мою позицию. Я их сам лично создавал, зачем мне их ликвидировать? Мы меняем лишь только границы, проводим зонирование. Если мы проиграем окончательно в Пятигорском суде, мы в любом случае дойдем до высшего суда, потому что нужно прецедент сформировать", - процитировало Владимирова издание.

Бештаугорский заказник основан в 1999 году постановлением губернатора края и охватывает территории городов-курортов Железноводск и Пятигорск, города Лермонтов, земель Прикумского и Ленинского сельсоветов Минераловодского района, земель Этокского и Пригородного сельсоветов Предгорного района. В заказнике расположены 13 памятников природы: горы Верблюд, Бык, Змейка, Развалка, Железная, Тупая, Бештау, Машук, Лысая, Медовая, Острая, Дубровка, Пятигорский большой провал. Общая площадь заказника, который состоит из шести участков, - 10276,26 гектара, говорится на сайте Минприроды края.

После того, как в ноябре 2020 года апелляционный суд в Сочи признал, что краевой закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) не соответствует федеральному законодательству в части возможности лишения земель ООПТ охранного статуса в связи с «утратой» природной ценности (ч. 8 ст. 4 КЗ №33), ставропольский суд "не мог отказать" в удовлетворении иска по незаконности изменения границ особо охраняемой территории, пояснил представитель истцов, юрист Георгий Легкобитов. "Так что фактически это было техническое решение", - приводит его слова "Коммерсант".

По словам Легкобитова, экологам теперь предстоит оспорить в суде еще одну норму краевого законодательства: о порядке создания особо охраняемых природных территорий, поскольку в ней остались положения, позволяющие исключать природные территории из охраны, сообщило издание.

Напомним, в марте 2019 года независимый общественный совет Минераловодского городского округа выступил против изменения границ заказника. "Когда-то давно тут был сад. Сейчас там растут кустарники. Участок можно было бы привести в порядок. Там можно было бы обустроить парк для людей. Каким-то образом эту территорию ранее отдали в частные руки. Никто не знает, каким образом эта земля была продана. Теперь эту территорию хотят вывести под строительство", - пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель совета Алексей Костин.

Исключение участка из заказника станет "опасным прецедентом", согласился член совета Евгений Кашуба. "Сегодня хозяин участка хочет вывести его из заказника и изменить назначение, завтра будут предприниматься другие подобные попытки", - высказал он в марте 2019 года свои опасения "Кавказскому узлу".