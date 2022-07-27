Последствия ливней в Сочи. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Vs2i0cYhe_g

27 июля 2022, 19:12

Жители Сочи раскритиковали работу городских властей по устранению последствий подтопления

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После сильных дождей, вызвавших подтопления домов в Сочи, жители города потребовали от властей устранить перебои с подачей воды, газа и электричества. Сочинцы призвали также чиновников расчистить русла рек и наладить работу ливневой канализации. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью сели сошли на участке железной дороги между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае, более 20 поездов в направлении Сочи были задержаны на четыре часа. После ливня в Сочи затоплены дворы и нарушено водоснабжение двух поселков. В Лазаревском районе города реки вышли из берегов.

23 июля на фоне сильных дождей в Сочи сошел оползень возле дома по улице Цюрупы, 13а, что привело к обвалу подпорной стены и повреждению газопровода. Мэрия 24 июля ввела режим чрезвычайной ситуации на территории около дома. Позднее режим ЧС был распространен на весь Сочи. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о гибели женщины во время подтопления. 24 июля власти Сочи заявили, что движение по всем федеральным трассам на Черноморском побережье восстановлено.

В некоторых районах Сочи после ливней четвертые сутки нет воды, нарушено газо- и электроснабжение, рассказали жители города, комментируя публикацию в telegram-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского. Пост, опубликованный в 07.56 мск, к 18.23 мск набрал 115 комментариев. Пользователи соцсети призвали городские власти заняться устранением причин, а не последствий: расчистить реки, усовершенствовать сеть ливневой канализации и прекратить хаотичную застройку.

"Уважаемая администрация! Примите меры! Улица Высокогорная несколько суток без воды! <…> Направьте специалистов для выяснения причин и устранения аварий. Сколько можно издеваться над людьми?" - написала пользователь Natalia, уточнив, что в ее доме воды нет уже четвертые сутки.

На улице Высокогорной прекратилась подача воды с 24 июля, уточнил Andrey S.K. "Просим Вас не остаться в стороне от реальных проблем жителей города - призвать «Водоканал» решать проблему и вести открытый диалог с нами, честно сказать, что случилось, обозначить сроки разрешения ситуации и давать раз в два-три часа информацию о ходе проведения восстановительных работ. <…> Люди на пределе. Готовы выходить на улицу и перекрывать движение транспорта, чтобы быть хоть как-то услышанными. Предлагаю не доводить ситуацию до крайности, это только усугубит ситуацию!» - обратился к мэру житель Сочи.

"[Улица] Армавирская, 152/6 – тоже третий день без воды. Безобразие", - пишет Любовь.

"Когда будет свет на Батумском шоссе? Как только дождь, нет то воды, то света, или и того, и другого. Сколько можно уже?" - возмутилась Ольга Петрова.

"Обвал стены на [улице] Рахманинова так и не разобран. Без газа (еды и воды) четвертый день!" - сообщила Мария Сыпачева.

"Уважаемый мэр города! Вы сегодня посетили одну сторону Дагомыса. А в другой стороне [находятся] жилые дома [по улице] Гайдара 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, которые уже за эти две недели четыре раза топило – квартиры, двор, гаражи. И никто об этом не говорит и не пишет. И помощи не было. Мы сами, жильцы, нанимаем машины и убираем все. Обращайте внимание на все районы. И примите, пожалуйста, меры, чтобы больше не не топило", – прокомментировала публикацию мэра Оксана Санина.

После ливней была затоплена библиотека в Дагомысе, рассказал пользователь АК. "Весь потолок мокрый после дождя. Библиотекарь боится включать свет – если коротнет, то пожар. Потолок ржавый местами, краска от стен отходит. Помогите, помещение небольшое", – обратился он к городским властям.

"Я теперь переживаю, что и зимой такое будет. В жизни такого не было, чтобы за месяц три раза топило", - отметила Анжелика.

"Дагомыс сегодня опять затоплен! Третий раз за месяц! Когда будут чистить реку? Когда нарастят борта на набережной реки? Когда будут что-то делать, а не только обещать и успокаивать? Отключили на улице Батумское шоссе свет из-за подтопления!" - возмутилась Татьяна Швецова.   

Городским властям следует устранять причину подтоплений, а не последствия, указала Вера Гусева. "Река Восточный Дагомыс в последнее время постоянно выходит из берегов. <…> И именно набережную этой реки планируют благоустроить. Дело, конечно, благое, тем более что жители Дагомыса очень хотят иметь уютную, утопающую в зелени прогулочную зону. Но если не ликвидировать причину выхода реки из берегов, благоустраивать набережную нельзя! Иначе это будет пустая трата денег. Первый же ливень смоет вложения денежных средств в море", - констатировала горожанка.

"Немедленно объявить запрет на строительство до принятия генплана, нарушителей – в тюрьму. Ни на одной улице в Адлерском районе нет нормальной ливневой канализации, спасают обочина или ручьи, но не ливневка", - написал Владимир.

Мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов до принятия генплана в Сочи уже введен, ответили ему в чате представители администрации города. "После принятия генплана такое строительство будет возможно только при условии комплексного развития территории, то есть обустройства необходимой инфраструктуры", - заверили в мэрии Сочи.

Расчистка русел рек входит в компетенцию Министерства природных ресурсов Краснодарского края, продолжили отвечать на вопросы сотрудники мэрии. "В рамках разработки нового генплана ведется работа и по планированию сети ливневой канализации", - сообщили в администрации города.

В прошлые годы "таких затоплений" после ливней не было, утверждает Лев Силенко, поделившийся в паблике "Типичный Сочи" видео из своей квартиры на цокольном этаже во время дождей 23 и 27 июля.

"В очередной раз нас затопило по адресу Тимирязева 29/2. На видео можно видеть огромный водопад, появившийся в этом году, который течет напрямую в окно. Управляющая компания отказывается что-либо делать. Может огласка данной темы сможет продвинуть ситуацию. После затопления 23 числа <…> (уничтожены полы, что видно на видео, пострадала мебель и личные вещи) мы уже понадеялись на то, что это последний раз, но нет. Прикладываю видео за 23 и 27 числа. <…> Если такое продолжится и дальше, то я даже не знаю, как мы будем выживать дождливой осенью", - написал автор поста.

В микрорайоне Кудепста подтопления домов происходят уже почти двенадцать лет подряд, рассказала в комментарии под видео пользователь Катюшка Абрамова. "Моя семья живет всю жизнь в Кудепсте <…> никогда не заливало, а сейчас каждый дождь мы трясемся и надеемся, что не затопит. С 2010 года практически каждый год воды выходят, и нас топит, уже и ремонт перестали делать, это безнадежно, надо валить, и все. Либо дом поднимать, как минимум, на этаж", - посетовала горожанка.

"Такая же ситуация с переулком Александровском. Тонем каждый год, тоже на ежегодный ремонт денег не хватает", - согласилась с ней Анастасия Настик.

Примечание:

"Власти Геленджика объяснили подтопление центра города большой нагрузкой на ливневки", "Власти предложили пострадавшим от стихии предпринимателям в Сочи льготные кредиты",  "Сочинцев обеспокоила реконструкция набережной в устье реки Дагомыс" 

Автор: "Кавказский узел"

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