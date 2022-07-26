Власти предложили пострадавшим от стихии предпринимателям в Сочи льготные кредиты

26 июля 2022, 11:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сочинские предприниматели, пострадавшие в результате стихии, могут воспользоваться льготными займами фонда микрофинансирования Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Лазаревском районе Сочи после сильного дождя оказались подтоплены жилые дома. Пользователи соцсети "ВКонтакте" заявили, что подтопления в Сочи возникают регулярно из-за неработающих ливневок и бессистемной застройки. 23 июля на фоне сильных дождей около дома по улице Цюрупы, 13а сошел оползень, что привело к обвалу подпорной стены и повреждению газопровода. Мэрия 24 июля ввела режим чрезвычайной ситуации на территории около дома. Позднее режим ЧС был распространен на весь Сочи. Горожане, пострадавшие от сильного ливня и подтоплений, считают, что чрезвычайная ситуация возникла из-за необдуманной застройки и бездействия чиновников.

Предприниматели, пострадавшие от стихии, могут получить льготные кредиты фонда микрофинансирования Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Мы не могли оставить представителей МСП один на один с бедой. Поэтому сотрудники фонда микрофинансирования региона совместно с администрацией курорта уже начали формировать списки организаций, кто понес убытки из-за подтоплений. Они смогут получить до 5 млн рублей под ставку всего в 0,1% годовых", - цитирует Кондратьева "Интерфакс".

По словам главы региона, предусмотрена отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о подсчете ущерба от ЧС. "Сформировали 33 мониторинговые группы, они обошли уже свыше 1700 адресов. По информации на данный час, пострадали 28 домовладений, наши специалисты приняли 82 заявления о выплатах", - написал он в своем Telegram-канале в 14.08 мск 25 июля.

По его словам, департаменту архитектуры и блоку ГОиЧС мэрии поручено детально выявить территории, подверженные негативным геологическим процессам, в новом Генеральном плане курорта. "Также на планерке обсудили борьбу с самовольным строительством. С начала года выявили 320 таких объектов, материалы передаются в суд. Мониторим и социальные сети, передали информацию о 70 ссылках по продаже проблемных помещений правоохранителям", - добавил Копайгородский.

Он также сообщил о ликвидации последствий стихии в городе. По его словам, большинство пляжей уже открыты для купания, с них вывезли около 100 тонн нанесенного водой мусора. Мэр подчеркнул, что наиболее сильно стихия ударила по центру Сочи. Так, за последние дни с улиц эвакуировано около 40 поврежденных автомобилей, пишет РБК.

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